俄羅斯總統普丁24日宣布，在烏東頓巴斯地區進行進行特別軍事行動，外媒報導烏克蘭目前已至少有10座城市淪陷。淡江大學外交與國際關係系主任鄭欽模直言，美國不會為了烏克蘭與俄羅斯打仗，德國、法國自顧不暇也不可能打，最後妥協就是推烏克蘭當祭品，國際現實就是殘忍，「台灣也一樣，哪天中、美好起來了，你（台灣）就是祭品。」

擁有波蘭華沙大學社會科學博士學歷，對北約與歐洲安全、中東歐國家與文化研究甚深的鄭欽模，今日（25）接受香港媒體《中評社》訪問表示，烏克蘭當年承諾放棄核子武器，美國則承諾要保障烏克蘭安全，但美國現在顯然就是不保障了，因為美國總統拜登一開始就把底線畫出來不派兵到烏克蘭，只會派兵到波蘭至北約的前線。

鄭欽模強調，烏克蘭當年就是相信美國放棄了核子武器，但烏克蘭現在後悔了，然烏克蘭如今若回過頭來要發展核子武器，美國也不可能讓他發展，同樣的俄羅斯也不會讓他發展。鄭呼籲「任何大國的承諾都不要相信」，美國對烏克蘭已經算好了都還這樣，更遑論歐洲都背叛了烏克蘭，否則試問「歐洲哪一個國家沒有背叛烏克蘭？」

從俄烏情勢反觀台灣，鄭欽模分析，台灣曾經有很長時間就是夾在美陸之間，成了兩大強權的夾心餅，台灣也曾被美國修理得很慘，就算台灣有晶片也無法長保永遠，因為一不注意就可能被追上；烏克蘭現在就是被當成「祭品」，這點烏克蘭總統自己也很清楚，但國際現實就是這麼無奈又殘忍。鄭更警告：「台灣也一樣，哪天中、美好起來了，你（台灣）就是祭品。」