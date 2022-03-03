在俄烏戰爭的時刻，由美國總統指派的代表團來台灣進行閃電式的訪問。依據外交部的說法，「美方盼藉由本團來台向台灣人民再次保證，也向區域的盟友與夥伴傳達，美國堅定信守承諾」，而外交部也「由衷感謝拜登政府…以實際行動展現對台灣的堅定支持。」

美國能保證什麼？能承諾什麼？能支持什麼？還是要台灣對美國保證、承諾、支持什麼？美國代表團此行帶給台灣的是安全、還是更大的隱憂與危險？

美方此次代表團因俄烏戰爭而起，我們就先來談談此事。俄國出兵烏克蘭的理由有兩個：一是北約東擴已經到了俄羅斯的家門口。一是同族的俄羅斯人遭受納粹化及武力傷害。本文專門談第一個問題，即北約東擴。

從多人直覺認為北約是冷戰的產物。的確也可以說「是」，但是要了解，先是有1949年的北約，才有1955年的華沙組織，兩者差距六年。冷戰結束以後，華沙組織解散，但是北約並沒有解散，原因很清楚，它不全是為冷戰而生，而是為了美國在歐洲的需要及影響力而存在的。

1990年，在討論德國統一問題時，美國向蘇聯領導層承諾，不會將北約的管轄範圍或軍事存在「向東延伸一寸」。而且德國統一不會導致北約的軍事組織向東方擴散。但是這些美國的口頭保證，日後看來只是空洞的聲音而已。

1991年蘇聯解體，俄羅斯聯邦的人口不到蘇聯的一半，軍事機構士氣低落，充滿混亂。蘇聯也公開承認並尊重東歐國家的獨立。北約應該沒有理由擔心俄羅斯是一種威脅，但是北約仍然東擴。捷克、匈牙利、波蘭在1999年加入北約。這其實與歐洲安全無關，而是與美國的利益有關，與其說是北約東擴，不如說是美國勢力需要東擴。

愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛的獨立，最後也得到蘇聯議會的支持。雖然日後普丁曾經批評過這些國家一些剝奪俄羅斯族人全部公民權利的做法，但他也從未威脅要重新吞併波羅的海國家或索要他們的任何領土。但是這三個小國依然在2004年加入北約，這還是美國勢力的東擴需要。

冷戰後，北約進行了五次的東擴，其實就是美國藉北約在歐洲力量的東擴。有兩個目的，一是藉由美國在內的北約來平衡美國不在其中的歐盟的力量，一是藉由北約擴大對俄羅斯的圍堵。但是對於俄羅斯來說，烏克蘭是俄羅斯不能接受的底線。對俄羅斯而言，如果在烏克蘭境內部署雷達偵察，將使北約能夠嚴密控制俄羅斯的領空，直至烏拉爾。特別是在美國撕毀《中導條約》後，美國已經公開開發全系列的陸基打擊武器，包括能夠達到最遠5500公里距離目標的彈道導彈。如果在烏克蘭部署此類系統，將能夠打擊整個俄羅斯歐洲領土。美國的戰斧巡航導彈到莫斯科的飛行時間不到35分鐘，部署在哈爾科夫地區的彈道導彈到莫斯科將僅需7到8分鐘，如果是高超音速打擊武器，將只需要4-5分鐘。

我們可以看看美國是如何看待自己的週邊安全問題。1823年，美國總統門羅在國會演說中宣稱，歐洲列強不得再殖民美洲或涉足美國與墨西哥等美洲國家主權相關的事物，否則美國將視其為敵意行為。這個後來被稱之為「門羅主義」的政策，把中美洲視為美國的核心利益範圍，也是美國對外界試圖與其周邊國家建立聯盟的反應方式。這個情形就像俄羅斯把烏克蘭及高加索視為俄羅斯的核心利益是一樣的。

古巴是一個主權國家，依照國際法，有權選擇向任何國家尋求對其獨立的保障。但是當古巴面對美國威脅，請求蘇聯支持時。蘇聯領導人赫魯曉夫在得知美國在土耳其部署攜帶核武的導彈，蘇聯便決定在古巴部署核導彈，最後引發「古巴危機」。最終赫魯曉夫同意從古巴撤回核導彈。當時沒有對外宣佈的是，甘乃迪也同意從土耳其撤出美國導彈。

我們究竟是應該從一些國際法原則的角度來看待古巴導彈危機這樣的事件，還是從一個國家領導人在感到受到威脅時可能採取的行為的角度來看待這些事件？同樣的，烏克蘭加入北約，是應該從烏克蘭權加入任何組織，還是從相關者俄羅斯的角色也來思考。對於俄羅斯而言，北約的「門戶開放」，是對俄羅斯的安全勒索與威脅。

美國正在建構一個對北京的圍堵佈局，除了美國與東亞國家的雙邊軍事關係而言，還有AUKUS美英澳三邊聯盟，QUAD美國、日本、印度和澳洲四邊非正式戰略對話，五眼聯盟，以及最近的印太軍事經濟戰略規劃，其主要對象就是北京。簡單說，美國把北約的思維運用在印太地區。同樣的，美國在北約的目的不是為了歐洲的安全，而是美國的權力與利益，俄羅斯是被需要的對手；華府對北京的圍堵與遏制，不是為了印太的安全，也同樣為的是美國的權勢與利益。

在美國的戰略規畫中，台灣與烏克蘭角色的差別其實並不大，不僅只是一顆棋子，必要時成為殺戮戰場的棋盤也可以，美國的國家利益才是首要。

台灣與烏克蘭當然不一樣。烏克蘭是聯合國認定的主權國家，美國因而認為俄羅斯是違反國際法的「入侵」，但卻不願出兵。而美國迄今不承認台灣的主權地位，並堅持「一個中國」政策。兩岸如果發生戰事，美國有國際法依據出兵嗎？會願意嗎？

台灣與烏克蘭的命運也可能是一樣的。美國迄今表明不出兵烏克蘭，理由是擔心挑起核戰爭？那麼試問，如果把烏克蘭的場景搬到台海來，大陸同樣是核大國，難道那個時候美國就不怕挑起是核戰爭，而敢於派遣大軍來台嗎？因此這種「對台灣表示堅定支持」的場面話，其實也就沒有什麼說服力，不是嗎？

不禁要問：美國代表團帶來的是安全還是危險？兩岸關係無疑攸關台灣的生死存亡，它對美國而言，只涉及其重要利益，可是對台灣而言，卻是我們每個人的核心利益，這是不可以搞密室政治的。我們要求蔡英文政府以及也會與代表團會面的朱立倫主席，要把你們所聽到的，忠實地告訴我們大家，我們不願意像烏克蘭的人民一樣，就這麼糊裡糊塗地被捲進一場沒有希望的戰爭，這是我們最起碼的要求！

此外，我也想正告所有的朋友們，看著俄烏戰爭在我們眼前爆發，也看到大國爭衡過程的血腥，難道我們還不知道覺醒嗎？和平的機會之窗，其實就抓在我們自己的手上，如果我們不想就這麼被美國或是民進黨誤導，甚而賣掉，那麼我們是不是應該仔細考慮我們自己的「走向和平之路」了呢？隨著形勢的逐步惡化，留給我們的時間與機會已經不多了，我們也沒有蹉跎的空間了，請大家仔細想想吧！（作者為孫文學校總校長）

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