俄羅斯侵烏戰爭引發全球關注，俄烏第三輪談判於7日晚結束後，俄羅斯暫時停火，在烏克蘭5城市開闢人道走廊，烏國民眾撤離。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）日前拍攝影片公布自己的藏身地，並嗆聲「我沒躲起來，我不怕任何人」。前大使介文汲被問及「澤倫斯基對美國、北約來講是一個必要的存在嗎？」他表示，「我覺得他越來越危險了」。

介文汲昨(8日)在中天節目《盧秀芳辣晚報》中分析指出，澤倫斯基是操縱、掌握烏克蘭命運，「可是我覺得他就是一個演員，沒有當過國家領袖的經驗，現在碰到危機，等於說是戲魂上身」；他進一步分析，澤倫斯基講得話很煽情，基本上這些話是給在苦難中的人民，可是打仗要靠洋槍大砲。

烏克蘭總統澤倫斯基自俄烏開戰以來確實話題不斷，日前接受美國ABC新聞獨家專訪時表示，「我肯定拜登總統可以做更多」；另他也拍攝影片公布自己的藏身地，稱就在基輔的總統辦公室，並嗆聲「我沒躲起來，我不怕任何人」。

對於澤倫斯基近期的談話，介文汲分析，「這很危險，他不了解美國人個性，等於是怪罪美國，那就把美國假面具拆穿，而且由他拆穿，殺傷力極大，「我是認為美國會找人去叫他(澤倫斯基)閉嘴，因為他殺傷力太大，他現在角色殺傷力非常大，我想美國已經有人去警告他，再不聽話的話，可能會有更嚴厲措施」。介文汲說，依他對美國了解，他們已經在想怎麼掌控澤倫斯基了、掌控那張嘴，但我認為澤倫斯基戲魂上身，會越演越激烈」。