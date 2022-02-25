俄羅斯總統普丁24日宣布，在烏東頓巴斯地區進行進行特別軍事行動，外媒報導烏克蘭目前已至少有10座城市淪陷。針對美國和北約在俄羅斯攻烏後是否會出兵支援烏克蘭，民進黨前立委郭正亮直言「不至於會出兵」，因一旦出兵戰爭恐會沒完沒了。此說法引爆網路熱議，大批網友留言痛批美國只會出張嘴與賣武器，根本口惠實不至。

郭正亮24日在《TVBS》政論節目〈新聞大白話〉表示，俄烏局勢惡化成這樣真的是悲劇，會演變成這樣，很大原因正是因為雙方不斷錯估和加碼的結果，烏克蘭接下來會怎麼做我們真的不知道。

至於美國和北約是否會出兵支援烏克蘭？郭正亮認為，歐美接下來雖會發布新一波制裁，但是應該不至於出兵，因為一旦出兵，戰爭恐怕會沒完沒了，畢竟烏克蘭是一個很大的國家，60萬平方公里、4千多萬人口，而這麼多人口中有一些人是非常、非常反俄的，戰爭打到後面，會不會變成零散游擊隊？那就沒完沒了了，屆時普丁想立刻掙脫、想在48小時內收兵撤軍，恐怕雙邊都會陷入僵持。

郭正亮預言美國不會出兵的說法引發熱議，網友湧入《中評社》與臉書相關連結留言：「歐美國家出張嘴，看吧！烏克蘭太相信美國，這就是下場，台灣呢？」「反正武器賣了就好，其他美國才不管勒」、「美國一直都這樣，只是台灣總有些人看不清」、「這就是美國」、「美國口惠實不至，說到底都是為了私利」、「不可能！絕對不可能！」「普丁不會甩你的，美國自阿富汗撤軍被俄羅斯看破手腳，美國現在是垂垂老矣的國際警察」、「郭正亮的評論和分析非常精準」。