韓國總統候選人15日起將正式展開競選活動，國民之黨候選人安哲秀向最大在野黨國民力量黨提議，在野黨根據民調合推單一候選人，但雙方對推選方式仍爭議不休。

原本堅持以第三勢力角逐總統大位的安哲秀，13日透過影片拋出在野黨候選人單一化議題，意即透過減少在野黨候選人，降低選票分散風險，但安哲秀因妻子染疫、暫停當天行程，目前民調多居於領先的國民力量黨方面也表示將等安哲秀重啟活動後再討論此事。

韓媒亞洲經濟報導引述專家分析指出，本屆大選候選人在人格魅力、領袖風範、家人等選民可能考慮因素上，幾乎沒有正面評價，政見也尚未出現足夠亮眼的區別度，能看到的都是負面攻擊，這也可能讓單一化帶來的變數增加，若能促成，在野黨的勝算應會再提高。

不過，採檢結果為陰性的安哲秀今天重回戰場，輿論對於這次候選人單一化提議仍是霧裡看花，最大對手、執政黨共同民主黨人士認為談成機率低，國民力量黨內意見也不友善，與國民之黨雙方仍處於拉鋸狀態。

安哲秀去年在首爾市長補選時因候選人單一化退出選戰，最後由國民力量黨候選人吳世勳勝出，但他這次提出比照首爾市長補選時，藉由民調決定最終候選人的作法時，國民力量黨卻不買帳，認為民調結果可能會受到共同民主黨支持者的影響。

甚至有國民力量黨內人士批評，安哲秀現在的做法就像是在冬季奧運中試圖奪取金牌的銅牌得主。在近期民調中，國民力量黨候選人尹錫悅多位居第一，共同民主黨候選人李在明緊追在後，接下來才是安哲秀。

安哲秀的民調支持度先前一度竄高至15.1%，但若觀察他的支持度變動，大概能推測支持者來自仍猶豫是否票投尹錫悅的國民力量黨支持者，在國民力量黨內部矛盾整頓後，安哲秀的支持度又開始回落，李在明支持度變動則較小。

根據韓國社會輿論研究所今天公布的民調結果，在11至12日接受調查的1005名選民中，43.5%表示支持尹錫悅，40.4%支持李在明，兩人差距在誤差範圍內，且較同機構2月初進行的民調結果拉近。安哲秀支持度則下跌1.1個百分點，來到7.8%。