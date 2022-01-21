PTT鄉民表示，周玉蔻進去的頁面根本是資格查詢而已，當然預約不到疫苗。(圖／PTT)

PTT鄉民實際操作一次，預約接種畫面下方有橘底白字的疫苗四大須知，但周玉蔻畫面上根本沒有，明顯進錯頁面，狂酸「連1922都不會用」。(圖／PTT)

資深媒體人周玉蔻在節目上為高端狂罵衛福部長陳時中與台北市長柯文哲，還當場在專家諮詢小組委員李秉穎操作並秀出手機畫面，控訴預約都沒結果，直接被登出，但眼尖網友抓包，周玉蔻操作的平台畫面，是1922的疫苗資格查詢，根本不是預約接種頁面，大酸「連1922都不會用嗎」。

周玉蔻在20日節目上專訪李秉穎，一開頭他就大罵柯文哲歧視高端，根本預約不到，身為台北市民有這麼可悲？更砲轟陳時中懦夫，太軟弱，被柯文哲欺負都不敢反擊，根本是姑息養奸。

周玉蔻痛批第三劑疫苗想打高端，卻根本預約不到，不斷上平台預約，都沒有結果，還當場操作一次手機給李秉穎看，並對鏡頭秀出手機畫面。

然而這一幕卻被眼尖的PTT鄉民抓包，發現周玉蔻根本進錯頁面，有鄉民實際操作一次，發現周玉蔻在鏡頭前秀出平台頁面上的「橘底白字說明」，是1922查詢預約資格的最後一頁，再前往預約接種頁面一看，發現下面會多出4項橘底白字的「四大疫苗接種須知」，但周玉蔻的手機畫面顯然沒有。

網友狂酸周玉蔻「一直點1的預約資格查詢，是要預約個屁」、「迴力鏢又來了」、「嗯哼姐正常發揮」、「她真的有用過嗎」、「只要能帶到風向就是成功了」、「年紀大了就該找年輕人幫忙操作啊」`、「她就只是想罵柯文哲而已啊，跟她認真就輸了」。

也有民質疑李秉穎：「我比較好奇的是為什麼連李秉穎都看不出來」、「醫師都是造冊施打的，不用預約，所以也不知道怎麼操作吧」、「李秉穎不會用情有可原啦，醫師不用預約的」、「國際笑柄不是叫假的」、「同陣線的，當然要假裝不知道啊」。