中國手機製造商Realme創辦人兼CEO李炳忠透露，該公司將在2022年2月以其最高價的機型進入歐洲高端手機市場，希望擴大廉價手機系列以外的產品線，並使其2022年全球智慧手機銷量增加50％。

路透26日報導，李炳忠表示，Realme計畫於2月開始在歐洲各地銷售高端GT 2 Pro手機，定價為700至800美元。這大約是其目前透過亞馬遜銷售的GT大師版349歐元（約合395美元）建議售價的兩倍，並與市場領導者蘋果、三星的其他高端手機價格水準看齊。

李炳忠表示，由於新冠疫情影響了全球經濟狀況，對智慧手機的需求低迷，消費者等待升級的時間更長，但作為全球增長最快的智慧手機公司，Realme可以逆勢而上。

研究公司Counterpoint Research估計，歐洲智慧手機市場在2021年1至11月產生的營收為806.5億美元，其中高端設備占555.6億美元。Counterpoint高級分析師Yang Wang表示，「幾乎所有增長都是由高端產品推動的，這主要可以歸功於蘋果和三星成功的高端機型。」

根據Counterpoint的數據，蘋果iPhone 13起價約為850美元，這是歐洲上季度銷售表現最佳的製造商。其次是三星和小米，其手機價格分別為900美元和700美元左右。諮詢公司IDC資料顯示，在2021年第一季至第三季，歐洲市場在智慧手機的營收方面與美國相當，但落後於中國。