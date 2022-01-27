不少網友看直播主玩遊戲時，還會透過影音平台「斗內（意即贊助、捐獻）」給直播主，但在大陸湖北就有1名8歲男童，僅1天抖內11萬人民幣（折合新台幣約48萬）給喜歡的遊戲直播主，父母得知後也相當崩潰，稱若沒辦法追回來，等於過去幾年所賺的錢都白工作了；所幸在報案後，這些款項已被警方全數追回。

陸媒報導，男童的父母經營一家販賣蔬菜、水果的小店舖，但因為開在大馬路旁邊，擔心小孩亂跑危險，就將手機給男童玩手遊，然而年僅8歲的男童卻在短短1天內，就刷了11萬人民幣的禮物給遊戲直播主。

男童表示，「這款遊戲已經玩了三年，直播主要禮物就給了，不知道刷的禮物是錢」。

男童父母所經營的小店，大多透過微信、支付寶等手機支付，因此餘額中有大量的現金，而男童在刷禮物時，父母的手機沒有收到任何通知，最後是在發現餘額有異才趕忙前往報案。

男童媽媽坦言這次事件給了她很大的教訓，不管有多忙都要多陪陪孩子，11萬若沒有追回來，之前幾年所賺的錢等同白工作了。所幸最後警方已協助追回所有刷禮物的款項。