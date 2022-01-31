桃園八德和平路一棟透天民宅下午2點39分發生大火，警消救出現場受困3人。(楊宗灝翻攝)

桃園八德和平路一棟透天民宅下午2點39分發生大火，警消救出現場受困3人。(楊宗灝翻攝)

桃園市八德區和平路一棟透天民宅31日下午2點39分發生火警，警消到場救出受困3位民眾，初步研判疑似燃燒金紙強風引燃灰燼釀禍。

警消調查，起火透天民宅為4層樓建築，到場搶救時1樓已全面燃燒，緊急救出屋內受困3人，所幸都無生命危險。由於火場堆放大量手機配件、鋰電池，是否因灰燼引燃現場易燃物引發大火，有待進一步調查。