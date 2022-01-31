除夕拜拜疑燒紙錢釀火警 桃園八德民宅陷大火 17:552022/01/31 中時 楊宗灝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園八德和平路一棟透天民宅下午2點39分發生大火，警消救出現場受困3人。(楊宗灝翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園八德和平路一棟透天民宅下午2點39分發生大火，警消救出現場受困3人。(楊宗灝翻攝) 桃園八德和平路一棟透天民宅下午2點39分發生大火，警消救出現場受困3人。(楊宗灝翻攝) 桃園市八德區和平路一棟透天民宅31日下午2點39分發生火警，警消到場救出受困3位民眾，初步研判疑似燃燒金紙強風引燃灰燼釀禍。 警消調查，起火透天民宅為4層樓建築，到場搶救時1樓已全面燃燒，緊急救出屋內受困3人，所幸都無生命危險。由於火場堆放大量手機配件、鋰電池，是否因灰燼引燃現場易燃物引發大火，有待進一步調查。 疑火警逃生不及 桃園獨居老翁送醫不治 高雄屋主一把火把家燒了 動機曝光：自稱受政治人物迫害 #八德火警 #手機配件 #鋰電池 #透天民宅 #警消 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日本調查 過年掃除不幫忙成吵架主因 04:102022/01/28 時尚消費 除夕慰勉基層警消 侯友宜：對第一線的奉獻與犧牲感恩在心 12:302022/01/31 社會 通膨來襲 民眾物價信心被打趴 04:102022/01/28 財經要聞 弘仁會大哥楊聖合小年夜辦喪禮 60名警力到場逮1通緝犯 14:172022/01/30 社會 新莊男低頭滑手機突被砍2刀 遭砍原因曝光 19:102022/01/28 社會 新店88歲嬤早起做年糕 突倒臥馬路遭貨車輾過不治 08:592022/01/30 社會 民眾看漲房價想趁早買 1月購買耐久財指標衝新高 16:092022/01/27 財經 101大樓傳火警 B2垃圾壓縮機消冒濃煙 消防急救援 15:152022/01/27 社會 警察姊夫被爆兼職 陳玉珍：符合銓敘部規定 等候監院調查結果 16:432022/01/27 政治 台積電南科18廠工安意外 5工人墜5米鷹架送醫勒令停工 12:482022/01/28 社會 新店隨機殺人 王秉華逃死改判無期徒刑延押2月 08:402022/01/28 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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