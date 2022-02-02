台東縣海端鄉紅石上部落鐵皮屋遭祝融 起火原因待釐清 16:412022/02/02 中時 洪浩軒 、 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東縣海端鄉崁頂村紅石上部落一處無人倉庫2日下午1點47分傳出火警，現場木造鐵皮屋遭火勢燒毀。（台東縣消防局提供／蔡旻妤台東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東縣海端鄉崁頂村紅石上部落一處無人倉庫2日下午1點47分傳出火警，現場木造鐵皮屋遭火勢燒毀。（台東縣消防局提供／蔡旻妤台東傳真） 台東縣海端鄉崁頂村紅石上部落一處無人倉庫2日下午1點47分傳出火警，現場木造鐵皮屋遭火勢燒毀。（台東縣消防局提供／蔡旻妤台東傳真） 台東縣海端鄉崁頂村紅石上部落一處無人倉庫2日下午1點47分傳出火警，現場木造鐵皮屋遭火勢燒毀，警消獲報後到場將火勢撲滅，所幸無人傷亡，起火原因仍有待釐清。 煙火「菊先銀」突炸開衝向台東男 他臉頰炸裂、頭骨骨折慘死 台東肥料廠緊鄰部落 居民憂環境汙染 #台東縣 #海端鄉 #鐵皮屋 #起火原因 #待釐清 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 猴子陪跑 台東縣東河鄉將辦理晚崙西亞路跑嘉年華 18:202022/01/11 生活 台東市區資源回收場火警 起火原因待釐清 12:122022/02/02 社會 南投法警長出租違建 縣府開出查報單 04:102022/01/23 地方新聞 土城工業區廢棄鐵皮屋化身遊憩體健場 這5里居民受惠 18:572022/01/22 寶島 2022誰來做老大》台東縣長 台東市藍營整合成功 有助饒慶鈴拚連任 04:102022/01/14 政治要聞 台東縣府攜手金門酒廠 用鳳梨釋迦換高粱酒 16:262022/01/08 生活 屏東九如大火波及20戶1人受傷 九如鄉公所：財損初估至少2、3000萬 18:382022/01/08 社會 鶯歌鐵皮屋當槍枝改造工廠 警提報稽查立刻拆光 13:142022/01/20 社會 疑電線老舊走火 八旬老夫妻喪命 04:102022/01/18 社會新聞 台東金酒合作 釋迦換高粱酒 04:102022/01/09 地方新聞 最老受刑人保外就醫 台東盼強化轉銜機制 04:102022/01/17 地方新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。