台東縣海端鄉崁頂村紅石上部落一處無人倉庫2日下午1點47分傳出火警，現場木造鐵皮屋遭火勢燒毀。（台東縣消防局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣海端鄉崁頂村紅石上部落一處無人倉庫2日下午1點47分傳出火警，現場木造鐵皮屋遭火勢燒毀。（台東縣消防局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣海端鄉崁頂村紅石上部落一處無人倉庫2日下午1點47分傳出火警，現場木造鐵皮屋遭火勢燒毀，警消獲報後到場將火勢撲滅，所幸無人傷亡，起火原因仍有待釐清。