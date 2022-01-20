新北市鶯歌區高職西街一處鐵皮屋去年12月遭警方查緝，發現內部為改造槍枝兵工廠，為了杜絕該處再度成為治安死角，三峽警分局提報市府公安聯合稽查小組，拆除違章建築，而該屋主擔憂公家拆除須負相關費用，近日已僱工自行拆除。

三峽警分局表示，「新北市強制拆除違章建築收費自治條例」已在2020年公布施行，只要符合危害公共安全、環境衛生、竊占公有地等公告之五類二十項違章建築類型，若違建行為人逾期未完成改善而遭拆除大隊強制拆除，後續就會向違建戶收取拆除相關費用，倘逾期未繳納時，將依法移送行政強制執行。

市府拆除大隊、工務局等單位當日到場實施聯合稽查發現，該建物確實是違章建築，立即決議強勢處置，告知屋主近日將進場強制拆除，以澈底清除治安汙染源，而屋主擔憂負擔拆除相關費用，在17日選擇僱工自行拆除。

三峽警分局長王鴻儒呼籲，地主不應未經申請許可於自有土地上擅自搭蓋建築物，也切記勿出租給不法分子，造成社會治安疑慮，將持續加強查緝犯罪行為，並結合第三方警政概念，透過市府公安聯合稽查有效斷絕重大治安犯罪、壓縮幫派依附、寄生之空間，進而有效管理、控制及預防犯罪問題。