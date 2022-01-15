台中市府向中央市場攤商釋出三聲明一承諾，受理窗口統一、使用費視疫情滾動式檢討、補助費再綜合考量，收回期限至2024年。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市北區五權路中央市場近半世紀，建物老舊，經都市計畫變更將拆除開發，攤商組自救會籲提高補助費、收回時間延長，經發局釋出三聲明一承諾，受理窗口統一、使用費視疫情滾動檢討、補助費再考量，收回期限至2024年，未來打造成商業區及公園用地。

市府去年11月開始辦理市場250席攤鋪位收回作業，中央市場興建於1975年，使用迄今逾47年，部分攤商組成自救會提出補助費提高、收回時間延長、弱勢個案協助等訴求。

經發局、台中市住宅發展工程處、北區家庭福利服務中心與攤商，在市議員陳政顯協助下舉行協調會，中央市場攤鋪位收回後，財政局規畫招商開發作業，地利優勢帶動地區商業發展，興建公園與停車場。

陳政顯表示，市府原預計今年展開中央市場收回作業，不忍心攤商與住戶在農曆春節後就面臨要找住處，為攤商請命，與市府協商應讓攤商完成所簽契約的2024年屆滿時間。

陳政顯說，希望讓中央市場內的250個攤商有另覓新攤位緩衝期，針對自救會攤商希望提高補助費，後續會再向市府繼續協商。

經發局長張峯源在會中向攤商提出三點聲明一項承諾，受理窗口統一、使用費視疫情狀況滾動式檢討、補助費是否提高依法制、財務層面綜合考量，承諾收回期限至行政契約屆滿2024年6月30日止。

隨著市府公告執行中央市場攤鋪位收回計畫，部分攤商陸續繳回，領取搬遷補助費40萬元，及設備補助費依每月使用費15倍金額。

市府收回期限延後，不影響補助費申請，期間攤商有意繳回者，經發局會持續受理，待完成收回程序後，盡速發放補助費。

針對攤商未來營業的地點，陳政顯強調，攤商如有屬意的其他市場要重新設攤，經發局會優先安置，讓攤商有重新營業的機會。