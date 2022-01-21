台中市有2萬8891名持永久效期身障證明者，須在今年換發「無註記有效期間」身障證明。社會局21日指出，市府近期已陸續發文通知換證，請民眾於期限內完成換發。其中有345名去年屆期者已逾換發期限，提醒民眾留意手邊的身障證明期限，如果逾期應儘速換發以免影響自身權益。

社會局指出，中市約有6萬多名身心障礙者持永久效期證明，已有2萬4552人完成換證，換證率約45.65％，其中35.26％的民眾提前換證。因台中市永久效期身障證明的換證期限多數集中在今年，適逢換證人數最多的一年，為紓緩人潮，該局持續主動篩選即將到期的名冊提前發文通知，分批分流換證。

社會局說，身障民眾須備妥1吋照片2 張、身分證正本、印章及原持證明，就近至台中市各區公所申辦；如委託代辦也須備齊委託書、原持證明、代辦者身分證和印章。如民眾覺得現在的生理、心理狀況已經改變，也可以選擇新制鑑定流程辦理重新鑑定，醫療鑑定機構和社政需求評估專員，會依最新狀況核定福利服務。

社會局強調，2021年1月「身心障礙者權益保障法」第14條修法為「101年7月11日前持永久效期身心障礙手冊者，得逕予換發無註記有效期間身心障礙證明。」因此，這次換發「無註記效期」身障證明後，基本上以後不用再重複換發，請符合資格的身障市民儘速辦理換證。