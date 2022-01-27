主持人莎莎（鍾欣愉）主持外景節目走紅，和男友更是穩定交往10多年，可說是愛情事業兩得意，常在社群網站與網友分享生活點滴的她，昨（26日）突然PO文表示：「耶！我有了！」還附上一個寶寶圖案，讓眾人紛紛恭喜她懷孕，不過隨後公布真相，立刻笑翻一票網友。

莎莎在臉書寫下「炫耀文」3個字，只見她手拿「美少女戰士月光權杖」造型悠遊卡，接著強調「耶！我有了」，原本以為她純粹想分享此悠遊卡，但後面卻附上寶寶圖案，讓粉絲懷疑她是否懷孕？沒想到隨後收到一堆私訊，只見內容寫道「你那張照片一看就是孕婦」、「你的臉有喜氣去買樂透」，讓她看了哭笑不得。

莎莎表示PO文後訊息如雪片般飛來，內容都是在恭喜她懷孕一事，嚇得她趕緊澄清：「我沒有懷孕啦！只是想炫耀有美少女戰士的悠遊卡！還有很愛吃所以變胖而已」，更附上一張在吃東西的照片，接著強調「沒有騙人，吃貨無誤，三個月後證明我的清白」，還放話表示：「要我捶肚子給你看嗎」。

眼見莎莎極力撇清懷孕一事，網友也紛紛留言：「一臉就像孕婦啊，表情圖案還用baby」、「莎莎可能需要拍個捶肚子的影片自清了」、「差點就會有知名女藝人驚爆懷孕」、「第一眼先看照片再看文字，認真以為有喜了」。