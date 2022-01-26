我國新冠疫苗數位證明雖然已上路，但若在國外接種疫苗的民眾卻無法申請。衛福部長陳時中今天表示，將與各國進行洽談相互認證，若將來談成，國內的新冠疫苗數位證明將可登錄國外的疫苗接種紀錄。

陳時中表示，由於我國的新冠疫苗數位接種證明是與歐盟進行相互認證，因此目前難以由我國來認證非歐盟國的疫苗證明，但有鑑於國人的需求，將來會與各國進行洽談，只要雙方的規格談妥，就可望能進行相互認證，未來於國外接種疫苗的民眾，也能使用國內的數位疫苗接種證明。