3大、4小傳播鏈找不到源頭 陳時中：至少觀察到2／10

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增14例本土，連續兩天本土疫情都在15例左右，是否可說疫情往好的方向發展？還是因為過年採檢人數變少？指揮官陳時中表示，這段時間採檢沒有比較少，地方政府很努力，幾乎以地毯式採檢，社區採檢站也沒停，可說有幾個比較大的群聚陽性率高的慢慢收斂中，至於新冒出來的，美甲工作室、以及從宜蘭回高雄的延伸諾貝爾幼兒園的案18703相關，是要比較注意的。

陳時中表示，目前宜蘭礁溪長榮酒店、圓山飯店房仲、錢都加貝爾，這3個傳播鏈，找不到感染源，是比較需要關注的，另外4個比較小的傳播鏈，則是龍潭退休人員、八德社區採檢站2人、桃園大同員工夫妻，也找不到感染源頭。

陳時中表示，目前不明感染源案例有4個比較小的，分別為案18514龍潭退休人員相關，目前沒有擴大但感染源不明。還有案18687、18757，在桃園八德地區社區採檢站採出來的這2例感染源頭不明，其他周圍採檢很多，案18757比較密切關注，因為有固定打牌的習慣，牌友、職場工作人員都採檢過，都是陰性，看不到源頭。案18687的足跡目前也看不到感染源頭，但被驗出來時算是很早，Ct值從40降到18，應是剛發病就被採檢出來。

另外桃園大同公司夫妻確診也沒有源頭，大同公司、桃園市政府整個都採檢過，但也都沒有看到。

陳時中表示，目前三大要關切的感染源不明案，分別有從宜蘭延伸出去的，高雄諾貝爾幼兒園情況、房仲餐飲業的妹妹也看不到源頭，但這兩天也沒有增加案例、錢都加貝爾也沒看到源頭，且後來還延伸出美甲店，這三個大的線，四個小案子是我們比較關心的。

今天新增4人確診的美甲工作室群聚，是因遠雄自貿園區日前爆發移工群聚，桃園市政府擴大採檢，揪出一名越南移工感染源和加倍爾幼兒園有關，而該移工曾帶女友做美甲，而加倍爾幼兒園一名確診的學童媽媽就是美甲店員工。

以陽性率來看，台灣檢測沒有變少，而這波本土疫情至少要觀察到過年後，也就是至少要到2月10日為止。

陳時中強調，目前大的案子都有收斂的情況，中型的案子都在大型移工宿舍中就需擔心，但小型化的工作場域，即時匡列起來是有幫助的。