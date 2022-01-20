台灣土地開發公司辦理豐洲二期精密園區開發案，遭台中市政府片面解約且聲請查封台開資產，導致其遭抽銀根、股價下跌，台開董事長邱于芸20日到台中地院遞狀、聲請暫定狀態假處分，她抨擊市府的行為根本就是預謀，呼籲市府讓台開繼續執行此案，更揚言不排除參選台中市長。

針對台開聲請假處分，台中市府表示，將在收集相關事證後，委請律師進行法院訴訟程序。

邱于芸本月13日將戶籍遷到台中市，她說，她長期關心台灣產業，深知很多廠商需要合法的工廠，中市府沒有理由不讓台開繼續開發豐洲二期園區，透過把自己搬到台中，希望真正了解這裡居民的需求，讓自己不只是開發商、更是真正在地生活。至於年底是否投入市長選戰，要看案子進行情況與自己能為市民做些什麼。

邱于芸說，豐洲案歷經前市長胡志強、林佳龍，與中市府合作良好，最近卻遭盧秀燕市府片面解約，還聲請查封台開資產，使得台開被銀行抽銀根、股價下跌，200個員工家庭面臨失業危機，透過聲請暫定狀態假處分盼讓豐洲二期能再動起來。

邱于芸強調，台開辦理豐洲二期開發案已10年、投入10億元，若這個案子繼續執行，3年內將可完成開發，讓所有廠商擁有合法的工廠，無奈台中市政府一連串作為，不但癱瘓豐洲二期的開發進度、影響廠商進駐期程，甚至使得基層產業停滯，居民生計受影響。

台中市府回應表示，台開公司在精密園區一期開發案積欠17億多元結餘款，，依法院判決應償還市府，此部分中市府已遞狀告台開涉嫌侵占；另精密園區二期部分，台開私自挪走13億多元結餘款，造成市府損失，此案目前在台北高等行政法院審理中，中市府也向地檢署遞狀告台開背信。

中市府強調，針對豐洲二期開發案，台開依照契約應負責籌措資金與其運用、管理，市府依契約要求其撥付土地費用、工程設計、監造及開發費用，但台開以各種理由拖延履約，為了讓豐洲二期後續開發順利，才在去年10月終止契約。