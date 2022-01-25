新北市府去年決議將淡水舊公所規畫成適合「老中青」公益大樓，未料三樓空間5次流標，體育處1月公文以「政策達標」為由返還空間，新北市議員鄭宇恩表示，希望延續一、二樓公托空間，在三樓設置親子館；財政局表示，各局處將可於3月申請廳舍空間，後續由府內平台決議規畫。

淡水舊公所坐落於老街精華地段，市府2017年辦理招商拚活化，嘉義食品公司以年租金456萬得標，租約中規定廠商提供一半空間回饋地方，嘉義食品租約2020年底到期，財政局2020年9月起重新標租，歷經3次招商結果都不理想。

新北市府2021年決議將大樓收回，規畫為符合「老中青」都可使用的大樓，一、二樓為公共托育中心，三樓為微型運動場館，四樓為身障公益小作所，五樓為市民活動中心，四、五樓已開幕使用。

新北市議員鄭宇恩指出，去年三樓「微型運動中心」進行招商，但鄰近約10分鐘車程，至少有2家健身房，加上受疫情影響，運動人口大減，廠商無利可圖，投標意願低落，她認為三樓空間應延伸一、二樓公托空間，打造成親子館。

體育處表示，去年招商前曾開過說明會，經廠商評估有潛力，才爭取三樓空間設置微型體育中心，然而，去年5次招標均流標，體育處洽詢潛在廠商後得知，運動服務業經營考量疫情因素，影響投標意願，為加速該空間活化、加強使用效益，將空間交還財政局重新調配規畫使用。

財政局公用科長陳妍如表示，1月初收到體育處公文，文中以「體育據點增至34處，政策達標」為由返還空間，今年3月初將開放各局處申請廳舍需求，後由府平台作討論，預計4月市府就會決定由哪個市府進駐使用，後續展開廠商招標。