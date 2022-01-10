Gogoro推出GO CARE新春健檢活動 10:202022/01/10 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著農曆春節將近，出遊的機會大幅增加，Gogoro表示，為使每位車主都可以輕鬆用車、愜意出遊，推出GO CARE新春健檢活動，即日起至2月28日，提供車主預約回廠享受免費車輛安全檢查服務，健檢項目包括三大系統檢修與13項功能檢查。 另外，Gogoro為響應1月19日的「119消防節」，對全台消防英雄推出指定車款最高可享九二折的購車優惠，感謝消防人員的無私奉獻與辛勞。 疫情創造新需求 台日暢銷商品比一比 2022消費關鍵字：居家、偽出國 周轉率低 桃園拆除2站YouBike #全台 #系統 #Gogoro #GO #AR 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中孔廟AR實境導覽啟用 吳世瑋：增進文化互動體驗 15:352022/01/08 生活 2022臺灣服務業大評鑑-金牌企業系列報導－共享機車GoShare 體驗金三角 圈粉百萬用戶 04:102022/01/08 產業特刊 馬贈春聯 台南眷村大排長龍 04:102022/01/10 地方新聞 僑光科大與製鞋公會攜手育才 展現跨域資源與豐碩成果 10:202022/01/10 財經 采威國際資訊 1／13登錄興櫃 04:102022/01/10 財經要聞 證交所邀券商 研議強化資安 04:102022/01/10 投資理財 虎年好運到 台彩開講BAR重磅開播 04:102022/01/10 財經焦點 當全台關注2選戰 媒體人曝侯友宜已做3件事！ 13:202022/01/09 政治 《光電股》友達旗下創利空間 打造全台最大混合實境智能攝影棚 11:072022/01/09 財經 北市第三劑疫苗現搶打潮 系統開放30分鐘預約率達55％ 09:512022/01/10 生活 「僵濕」冷氣團來襲 連凍4天！最低溫下探8度 07:312022/01/10 生活 財經熱門新聞 兩岸千億押「這產品」 謝金河曝大陸最需要台灣的地方 - 財經 美股血腥崩盤來了？本周3件大事決定生死 - 財經 超強台幣買美元？外銀：下半年可收割 - 財經 - 工商 他拒絕年薪多20萬的新工作 友超不解！網揪細節：還好沒被騙 - 財經 航運三雄今年偷偷變了 謝金河爆1支明牌：遙遙領先對手 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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