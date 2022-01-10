隨著農曆春節將近，出遊的機會大幅增加，Gogoro表示，為使每位車主都可以輕鬆用車、愜意出遊，推出GO CARE新春健檢活動，即日起至2月28日，提供車主預約回廠享受免費車輛安全檢查服務，健檢項目包括三大系統檢修與13項功能檢查。

另外，Gogoro為響應1月19日的「119消防節」，對全台消防英雄推出指定車款最高可享九二折的購車優惠，感謝消防人員的無私奉獻與辛勞。