鴻海(2317)催生創立的MIH聯盟宣布與Autoware基金會締結夥伴關係，以加速開發電動車自動駕駛的整合解決方案，預期雙方合作將帶來車規級的大幅提升，盼透過將車規級解決方案整合至MIH聯盟，進而加速開發人員實現商業自駕應用。

Autoware為首創實現自動駕駛汽車的「All-in-One」的開源軟體，在MIH聯盟內的自動駕駛／自動駕駛輔助系統（AD/ADAS）工作小組（Working Group）中，便由Autoware創建者和Autoware基金會創始成員、開源自駕軟體開發商Tier IV擔任主席。

而MIH聯盟在日前舉行的CES 2022國際消費性電子展中亦聯手Tier IV，展示由基於Autoware開源軟體的開放式自駕車開發套件（Open AD Kit）所開發的駕駛系統Reference Implementation，以及與MIH電動車開放平台的整合應用。

Autoware基金會董事長暨Tier IV技術長加藤真平表示，Autoware的開源軟體正成為自駕發展的關鍵組成元素。MIH的協作開放平台開發結構非常符合Autoware基金會目標，相信與近期發布的Autoware Open AD Kit非常吻合。

加藤真平指出，Autoware基金會將提供Reference Implementation及Autoware生態系統，與MIH自駕工作小組合作，定義汽車級自駕解決方案的需求項目，透過將車規級解決方案整合至MIH聯盟，由開發人員用於實現商業自駕應用。

MIH聯盟執行長鄭顯聰表示，下個世代的移動產業關鍵在於以用戶為中心，為使開發人員能創新並創造出色的用戶體驗應用程序，必須實現電動車開放平台願景。將與Autoware基金會合作，將共同打造新世代移動產業，攜手改變汽車產業。