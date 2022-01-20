經濟部電力電子系統研發聯盟成軍 搶進全球能源通訊市場

全球節能減碳與5G引爆電動車、綠能商機！新一代半導體成下一波產業成長契機。經濟部支持「電力電子系統研發聯盟（PESC）」今日誓師成立，力促工研院攜手多家半導體與ICT廠商，分別在「電動輔助自行車關鍵電控技術平台」、「電動機車馬達驅控技術平台」、「車用及工控用高壓功率模組化技術平台」、「高頻天線封測技術平台」四個SIG營運小組深耕，加速產研國家隊成型。

經濟部工業局副組長呂正欽指出，經濟部成立「電力電子系統研發聯盟」目的，就是瞄準新一代半導體因具備高頻、高功率、高轉換效率等優勢，全球各大廠無不積極從上中下游展開布局，已成為各國在發展電動車、新能源應用、5G通訊、航太國防等重要物資，更被視為完整半導體產業的關鍵拼圖。

經濟部技術處指出，看準新一代半導體產業發展趨勢，經濟部技術處長期支持產業研發創新技術，在工業4.0、5G、電動車、再生能源等新興半導體應用發展，協助產業升級與落實在電動車和充電樁、儲能及綠能設備等高壓、高散熱、大功率之相關應用，也力促工研院協助業者快速導入產品升級與試量產。

「電力電子系統研發聯盟」會長暨工研院電光系統所所長吳志毅表示，「電力電子系統研發聯盟」下設有四個SIG營運小組的目的，除了提供上游業者新式晶片或封裝材料驗證，還可協助下游產業將出海口擴及到電動汽機車、工業節能、新能源、電網儲能設備與5G通訊，並進行產品驗證與場域落地，打造從上到下游完整的產業鏈；未來更將透過聯盟平台鏈結產業佈局關鍵技術、提高市佔率，展現關鍵元件自主化能量與國際競爭力。