變種病毒持續增溫，為加速國內醫療產業革新，以擴大生技事業規模及接軌國際新型生醫產業市場，經濟部國貿局與外貿協會21日舉辦「創新醫療聯盟成立暨發表交流會」，邀請11位投入創新生醫研發與推廣的醫師專家組成聯盟，搶攻國際舞台。

創新醫療產業聯盟包括喜可種子、林口長庚、亞拓、全球牙易通、優植美、博晟生醫、科脈生技、康薦、晶鑽生醫與台灣微創醫療器材等業者共襄盛舉。

貿協董事長黃志芳指出，創新醫療是資本市場不可或缺的重要標的，聯盟成立就是要協助這些研發者，為他們找尋能將他們的發明產品市場化的投資者、製造者、法規驗證的協助者，而貿協將擔任協助廠商進入海外市場的夥伴，為業者串聯海外醫療機構、通路商和經銷商，透過本會數位影音平台進行數位行銷。

貿協更將透過自有媒體包括Taitra global、 「經貿瞭解一下」等頻道、以驗健康產業線上節目「James on Air」，結合社群媒體進行推廣，最終將臺灣醫療產品行銷至國際。

同時聯盟是開放式交流平台，將持續集結國內臨床醫師投入創新產品研發業者，以及有國際成功推廣經驗業者、相關產業界，同時規劃系列國內外活動，持續鏈結大集團與小新創互補合作，未來更希望能持續深耕生醫領域，發掘更多新創瑰寶。