規模5.5地震全台有感 氣象局：兩日內注意最大規模5餘震 17:172022/01/16 中時 李柏澔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今(16)日稍早16時15分出現芮氏規模5.5地震，中央氣象局表示，不排除2天內將有規模4-5餘震出現。（取自氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今(16)日稍早16時15分出現芮氏規模5.5地震，震央位於花蓮縣政府東北東方66.5公里海域，震源深度55.4公里，全台有感。中央氣象局表示，不排除2天內將有規模4-5餘震出現。 中央氣象局地震測報中心表示，該起地震成因為隱沒帶擠壓版塊造成的地震，該區域發生地震頻繁，不排除兩天內有規模4到5的餘震出現，但因為震源深度較深，餘震次數不會太多，民眾無須擔心。 大陸2位數戰機巡台海 回應美航母行動 SEMI：全球晶圓廠設備支出再創新高 連三年大成長 #出現 #餘震 #不排除 #規模4 #全台有感 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 帛琉出現入境確診者案例 外交部：旅遊泡泡滾動式檢討 13:322022/01/11 政治 短線變數升溫 台股成交量急凍 11:322022/01/11 財經 板橋路邊出現2隻怪鳥被棄養 獸醫曝驚人身分：招財金雞 17:312022/01/13 萌寵 陸昨新增本土確診104例 多地出現家庭群聚 14:012022/01/15 兩岸 港衛生署長：Omicron三成患者無症狀 港疫情正處火山口邊緣 19:302022/01/14 兩岸 元宇宙趨勢來臨 數位鑑識也要升級 14:512022/01/13 財經 前天打第三劑莫德納！嘉義59歲婦清晨喊「呼吸困難」送醫亡 14:172022/01/16 生活 陸中消協點名肯德基！抵制利用「盲盒」誘導食品過度消費 12:122022/01/12 兩岸 疫情升溫 不排除重開加強版檢疫所 04:102022/01/12 焦點要聞 遠百竹北店試營運 人潮車潮同湧現 19:202022/01/14 生活 Omicron來勢洶洶 北京：對出現病例的所在市落實3政策 19:532022/01/13 兩岸 生活熱門新聞 隔2天去西堤用餐仍染疫？前台大醫曝最有可能感染源 - 生活 又是西堤用餐 新竹明新科大2師生確診 篩檢站進駐 - 生活 西堤案延燒校園 桃增武陵等7校17日預防性停課1天 - 生活 到底有多恐慌Omicron 北車一空拍圖秒懂 - 生活 台人在澳洲確診 頭痛到崩潰 診所一句話讓她驚呆 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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