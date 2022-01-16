今(16)日稍早16時15分出現芮氏規模5.5地震，震央位於花蓮縣政府東北東方66.5公里海域，震源深度55.4公里，全台有感。中央氣象局表示，不排除2天內將有規模4-5餘震出現。

中央氣象局地震測報中心表示，該起地震成因為隱沒帶擠壓版塊造成的地震，該區域發生地震頻繁，不排除兩天內有規模4到5的餘震出現，但因為震源深度較深，餘震次數不會太多，民眾無須擔心。