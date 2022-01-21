今年學測第一科考數學A，全國教師會表示，數學A題目結合時事素養，惟混合題情境編排學生不易理解；全國高級中等學校教育產業工會則說，數學A混合式題型文字論述不夠精確，影響學生判斷與作答，占分比例高，對高分群學生不利。

全教會表示，今年數學A題目扣緊時事，第5題提到傳染病快篩試劑，呼應疫情時事；第13題提到線上遊戲抽卡機制，和學生生活娛樂結合跨科整合。同時，5題提到傳染病快篩試劑，呼應疫情時事，與自然科結合。

全教會指出，第1題提到廣告行銷與成本，簡單組合定義搭配行銷讓學生規劃最低成本的問題解決。第13題提到線上遊戲抽卡機制，和學生生活娛樂結合，關注消費習慣。

全教會說，今年數學A首次出現的混合題型，占整體試卷15％；第18-20題提到圓環區域掃描，運用動態幾何的概念。但混合題型設計較不恰當，不是常見的生活情境，學生恐不容易理解，建議提供掃描筆移動的模式較容易閱讀。

全中教則表示，今年數學A試題已經與過往學測數學科試題差異不小，連選擇題都出現難題。而今年為新型態學測混合式題型考試的第一屆，本分試卷混合式題型題組占分比重很大(15分)，而在題目文字描述上，對考生而言不易正確理解題意，且因生活中幾乎沒有出現過題目情境中這樣的掃描方式，若光從文字上的敘述，易誤解解意，造成整題解錯。