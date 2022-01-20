我國太平洋友邦帛琉近期傳出本土Omicron病例，衛福部長陳時中今天表示，最快今天與交通部開完會後決定防疫對策，不排除會祭出更嚴格的管制。新光醫院第一時間得知後，立即成立「新光帛琉COVID19 防疫醫療團」，將帶著血氧機、快篩試劑一萬劑、N95口罩與必須的急重症藥品等物資，預計本週六出發，即刻支援。

陳時中指出，帛琉的疫情是在1月13日起開始發酵，是因來自關島的旅遊團帶進的境外移入個案，到目前已累積189位感染，且在一周內就出現157確診，算是相當嚴重。

新光醫院董事長吳東進在笫一時間得知後立即指示最短時間內投入醫護人力及物資，籌組防疫醫療團，協助帛琉政府防疫及醫療，「因為帛琉是我們的朋友」，指示不到一天，醫院立即成立「新光帛琉COVID19 防疫醫療團」，預計本週六即刻前往救援。

新光醫院表示，帛琉疫苗覆蓋率高達98％，自110年10月起率先施打第三劑及學童疫苗，然而，受到關島疫情升溫影響，帛琉自今年1月起，與台灣一樣，受到境外移入病例大增，開始有本土案例出現，目前高達9成以上為關島境外移入案例。

新光醫院統計，截至1月19日晚間9點，單日新增22人確診，全國累計189人確診案例，其中19例已經康復，其餘161例屬於境外移入，9例社區案例，目前有603人隔離中，無人住院，多數為無症狀或輕微症狀的患者。

針對友邦防疫需求，外交部捐贈快篩試劑及口罩，吳東進特別響應外交部，加碼捐贈包括亞培快篩試劑一萬劑、N95口罩2000片、血氧機65台、快速PCR試劑168劑及防疫必須的急重症藥品等物資，即刻支援讓帛琉民眾安心。

院長侯勝茂表示，此次帛琉疫情來的相當快又猛，故第一時間責請國際醫療團隊立即動員，出動院內防疫團隊，由感染科黃建賢主任率團，病理檢驗科微生物組李景耀醫檢師、胸腔重症加護專科護理師吳秀麗及帛琉專案經理羅德毓前往支援，侯院長特別感謝此行同仁特別犧牲農曆新年假期以響應友邦防疫任務。

副院長洪子仁也表示，Omicron是在這1周傳入帛琉，推估可能與關島境外移入病例有關，不過當地已有九成人口接種過疫苗，確診者也多為輕症、無症狀，因應此次疫情升溫，新光已與帛琉召開2場遠距醫療視訊會並將派遣防疫醫療團支援，持續提供防堵疫情各項措施建議，即時掌握帛琉現況，相信帛琉在美國、台灣共同協助之下，能夠順利度過這波Omicron疫情。