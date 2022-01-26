感染Omicron雖然大多為輕症，但確診後康復恐引發腦霧，造成腦部後遺症的說法眾說紛紜。前台大感染科主治醫師林氏璧指出，Omicron去年12月才開始有大量的人感染，所以目前為止並沒有後遺症研究資料，再加上Omicron還有很多未知，把它當小感冒看過於輕忽，或是把它當成恐怖魔王無端懼怕，都不是對Omicron的正確理解。

林氏璧今（26）日於個人臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》表示，根據英國ZOE公司旗下的App「ZOE COVID Study」聲稱，每4人感染Omicron就有1個有腦霧症狀。

林氏璧說明，腦霧是指一種注意力不集中，腦子不好使的狀態，有些人症狀嚴重會影響工作，無法回到原本工作崗位上等等，但Omicron是在去（2021）年12月才開始有大量的人感染，截至目前為止還沒有到12周，所以並沒有後遺症研究資料。

林氏璧表示，許多新聞標題聳動寫著，染Omicron發生腦霧機率達25%，會喪失工作能力、恐終身腦損傷等，是太過誇大的解讀，但也不要把它當小感冒看過於輕忽，或是把它當成恐怖魔王無端懼怕，都不是對Omicron的正確理解。

另外，林氏璧也說，若感染新冠肺炎12周以後還留存有症狀，又稱之為新冠長期症狀（Long COVID），但到目前為止我們對Omicron還有很多未知，也不知道感染12周後，會不會留存新冠長期症狀，但不需要無限上綱的放大恐懼。