本土疫情爆發多條傳播鏈，疫情指揮中心昨日表示，高雄港確診個案中，有3例個案染BA.2變異株，又被稱為「Omicron的妹妹」。萬芳醫院精神科醫師潘建志表示，BA.2的傳播速度比Omicron更快，是這波疫情的第8條傳播鏈，提醒民眾要小心提防。

潘建志今（25）日於個人臉書粉專《BillyPan潘建志醫師》分析，BA.2變異株又被稱為「Omicron的妹妹」，在丹麥有取代Omicron的趨勢，Omicron取代Delta變異株，未來BA.2可能也會取代Omicron成為主流變異株，這就是所謂的螳螂捕蟬，黃雀在後。

潘建志說明，丹麥本來已降低確診數，卻又因為BA.2再度增加，就連瑞典也慘遭BA.2攻陷，BA.2與Omicron相比，傳播速度又更快，但兩者的住院比率差不多。

潘建志提醒，高雄有3例個案驗出BA.2，為這波台灣疫情第8條傳播鏈，一定要小心提防。潘建志說，雖然說BA.2是「Omicron的妹妹」，但兩者基因上卻有20至30個點位差異，再加上BA.2 變異在S蛋白上和Omicron不同，所以本來能用在PCR的SGTF（S Gene Test Failure/S基因檢驗缺失）檢測病毒株，在BA.2變異株就失效了，只能基因定序判別，否則繼續用SGTF檢測，只會把BA.2 誤認成Delta。

最後潘建志說，認為Omicron能達成群體免疫的想法，還是太天真，現在馬上又出現「Omicron的妹妹」，BA.2來攪局了。