Omicron變異株在全球迅速擴散，成為新冠肺炎的主流病毒株。台大醫院婦產科醫師施景中透露，在美國有一名朋友，因為新冠肺炎已很久沒有出門，所以也沒有打疫苗，沒想到某日親戚到家拜訪後，全家都感染Omicron，且症狀並不輕微，呼籲民眾一定要完整接種疫苗，提升自我保護力。

施景中昨（24）日於個人臉書指出，曾經有網友在臉書留言詢問，有打疫苗也會感染新冠肺炎，沒打疫苗也會確診，質疑既然都會染疫，為何要打疫苗？施景中舉一名住在美國朋友的例子說明，該名朋友因為新冠肺炎的關係，幾乎足不出戶，就連孩子也沒到學校上課，所以也沒有打疫苗。

施景中說，直到某一天，親戚到家裡探訪後，朋友全家人都感染Omicron，而且症狀並不輕微，也不確定痊癒後是否會有後遺症，施景中感嘆地說，「這就是為什麼要打疫苗的答案，別說我都待在家裡，我會很小心，所以可以不用打疫苗」，沒有打疫苗的人，感染率是有打的人的5倍，死亡率是13倍。

疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也曾在疫情記者會中說明，依照國外的確診案例來看，未接種疫苗而感染Omicron的患者，染疫後的症狀比完整接種疫苗者還嚴重，因此呼籲民眾還是要打疫苗提升自我保護力。