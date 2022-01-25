疫情指揮中心昨日公布新增15例本土，相較於22、23日的確診數，明顯下降許多。精神科醫師沈政男表示，桃園及高雄社區採撿萬人，陽性率都是零，「這就是防疫金鐘罩，鐵布衫就是疫調與隔離」，爆發群聚的亞旭電子及高雄港，都只剩茶壺裡的風暴，不過他也提醒仍要注意社區裡潛在的漏洞。

沈政男昨（24）日於個人臉書分析，本土新增15例本土案例，桃園市及高雄市社區分別採檢6萬多及1萬多人，結果陽性率都是零，「這樣你還會擔心疫情失控嗎？這就是防疫金鐘罩，鐵布衫就是疫調與隔離」。由於亞旭電子的移工群聚感染爆發後，傳播鏈被圍堵，新增的個案就只剩茶壺裡的風暴，就連高雄港群聚也是如此。

沈政男指出，雖然Omicron只給2至3天的時間匡列，但以單純的群聚來說已夠了，至於複雜的群聚就像桃園西堤，必須從後頭一路追趕上去，不過事實證明仍來得及，因為社區防疫有一定的強韌度，現在R值頂多就是1至2，也就是4周以後，會傳出16個案例，一旦曝光，就可以一次將一串16個肉粽提起來，阻斷下一步傳播。

至於確診的圓山飯店廚師及宜蘭縣礁溪長榮鳳凰酒店爆發群聚感染，沈政男預測，很快就會有基因定序結果，並判定是桃機群聚漏出的零星案例，但沈政男也提醒，要注意桃機與高雄港潛在的漏洞外，還要留意居家檢疫的風險，雖然對社區的威脅比較小，但也不要忘記這個潛在漏洞。