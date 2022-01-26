世界衛生組織（WHO）COVID-19技術主管范科霍芙今天表示，下一引起世界關注的COVID-19變異株將比Omicron更具傳染力，但關鍵問題是，未來的新變種病毒是否會更致命。

美國媒體CNBC報導，范科霍芙（Maria Van Kerkhove）在世衛社群媒體頻道直播訪問中說，各國上週向世衛通報約2100萬起確診病例，因Omicron變異株肆虐而創下每週病例的新全球紀錄。

雖然Omicron的毒性似乎不如先前的病毒株，但龐大病例數正在衝擊全球的醫院量能。

范科霍芙表示：「下一個高關注變異株（variant of concern）將更強勁，我們的意思是它傳播力會更高，因為它必須超越目前正在傳播的（病毒株）。 」

她並示警，不要完全相信病毒將繼續變異成較溫和的病毒株，確診者病情會比感染先前變異株來得輕微，「我們希望是如此，但不能保證，我們不能指望它（一定會發生）」。

此外，未來的變異株也可能更具疫苗逃脫性，使現有疫苗的效果再降低。

世衛官員表示部分國家Omicron疫情似乎已達頂峰之際，范科霍芙說，人類不會永遠得戴著口罩、維持社交距離，但現在民眾仍須繼續聽從這些防疫規定。

世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）說，COVID-19病毒在穩定成為一種形式前將繼續演化，有可能成為傳染力較低且偶爾出現的流行病，變得更為季節性，或只影響脆弱群體。

不過，萊恩說，問題在於COVID-19變化多端、難以預測，衛生官員必須繼續追蹤其演化，若有更強變異株出現，至少可以再次採取措施來阻止新變種病毒造成更多的傷害。