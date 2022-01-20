日本財務省20日公布12月進出口，因為在物價持續上升的同時，供應鏈瓶頸問題在去年底出現減緩，讓以日圓計算的金額均創新高，反映通膨壓力在增加。

12月出口年增17.5％至7兆8814億日圓，超過市場預估的年增16％，但低於11月的年增20.5％。

其中，鋼鐵的12月出口金額年增75.1％，但出口量僅年增10.2％，顯示大宗商品價格持續飆漲，是推升日本製產品出口海外價格的主因。

日本對中國的12月出口金額年增10.8％。中國是日本最大的貿易伙伴。對美國出口年增22.1％，其中出口汽車年增11.9％，為五個月來首度出現年增長。

12月進口年增41.1％至8兆4638億日圓，略低於市場預估的年增42.8％。進口金額大增，主要是原物料價格走高與日圓貶值等因素造成。

日本12月貿易赤字達5824億日圓，低於市場預估的7841億日圓。2021年全年貿易赤字達1兆4722億日圓，是兩年來首度出現貿赤。