台南市長黃偉哲去年曾被影射是學運線民，儘管當時已嚴正否認，並對不實謠言報警處理，但今天又有週刊報導稱，促轉會代主委葉虹靈去年約談黃偉哲，攤開一疊有黃筆跡的領據，黃坦承是他所簽。對此，促轉會今發布聲明駁斥，強調該報導所描述有關黃偉哲的情節與內容，從未出現在訪談中，該報導內容並非事實。

黃偉哲去年在綠營人士刻意操作下，遭惡意影射是學運線民，當時他已嚴正否認，並對該不實謠言報警處理。今天鏡週刊又以知情人士為名，稱促轉會在110年5月約談黃偉哲，指相關檔案記載黃偉哲在大一遭教官盯上，要求提供社團動態，直到大三相關單位以誤餐費為名每次給予1、2千元，促轉會也仍保有這些領據。

對此，黃偉哲今再度嚴正回應，「那一年剛進入台大的我，初次參加校園學生運動，幾天後，教官打電話到家裡對擔任國中老師的媽媽『曉以大義』，情治單位人員更是數度向爸爸關切『在學校亂舞』的黃偉哲」。

黃偉哲強調，「當年黨國威權的巨獸，綿密布建在校園的每一個角落。包括我在內的學運幹部，在若干年後才發現：當年沒有印象的閒聊，竟然被情治單位加油添醋，變成他們領取功獎酬勞的報告，難怪威權時期有許多的冤錯假案。」「情治單位和教官會想方設法接近異議分子，但是無論他們採取任何威脅利誘的手段，我從來沒有出賣過同志。」

黃偉哲說，「我沒有做過線民，也不曾配合威權特務的作為，況且轉型正義何其慎重，任何惡意藉此操作的不實攻擊，都將委由律師提出告訴。」

對於週刊所稱的內容，促轉會也旋即發出聲明駁斥。

促轉會強調，為了解威權統治時期黨國體制的運作、情治機關如何布建監控社會，並釐清監控類檔案的事實，曾針對檔案中記載的當事人進行訪談。因此，該會曾於109年11月，邀請黃偉哲接受訪談，對他是否和情治人員接觸、提供情資、領取津貼一事，進行檔案核實。

促轉會指出，針對週刊所做的報導內容，有必要予以澄清。例如，該報導提及黃偉哲有親筆簽名的領據，但事實上調查局並未移轉領據類的檔案，促轉會也從未掌握這類資料，自然不可能在調查過程中出示領據。

因此，促轉會強調，週刊在報導中提及「領據至今仍保留在促轉會卷證中」、「黃臉色一沉坦承親筆所簽」、「有人在監控類檔案中看到線民領據並向促轉會舉證」等相關情節，均非事實。

促轉會也指出，促轉會訪談黃偉哲的時間是109年11月，並非媒體所稱的時間點；而報導中「知情人士」所提及的訪談內容與實況，包括葉虹靈出示牛皮紙袋、教官提及的黃偉哲家庭背景、訪談情境、當事人表情等，相關「情節」均未出現在訪談中，與事實不符。

促轉會也向媒體提出呼籲，監控檔案與其他政治檔案一樣，是國安情治機關的工作紀錄，也是「經情治人員篩選、轉傳、層層通報被過濾的資訊」，反映特定觀點與脈。資訊有真有假，若全然相信，可能淪為讓「情治人員的筆記主導轉型正義」的怪現象。提醒應保持審慎、查證比對，才有助還原歷史。