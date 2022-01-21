台北市政府和蔣經國國際學術交流基金會興建營運的「經國七海文化園區」、「蔣經國總統圖書館」，明天將開幕。促轉會今表示，近年各機關已陸續依《促進轉型正義條例》處置威權象徵，該園區與圖書館卻仍以蔣經國命名，後續將發函建請北市府依《促轉條例》辦理，加入轉型正義思維，依法改名。

蔡英文總統明天將親臨「經國七海文化園區」開幕，資深媒體人蔡詩萍示警，民進黨在接收「中華民國台灣」後，恐怕要進一步接收「蔣經國牌」。

儘管如此，由蔡英文一手催生的促轉會，選擇在開幕前夕發出聲明，要求北市府將經國園區改名。

促轉會指出，促轉會去年9月任務推動及調查結果報告指出，蔣經國早年歷任總統府機要室資料組主任、國防部政治部主任等職，一手掌握黨政軍情治系統，釀成的大量白色恐怖案件，造成上萬個家庭破碎、無數人受到牽連。

促轉會說，蔣中正生前，蔣經國已逐漸接續領導國民黨，再未經民主選舉，繼承威權統治，為促轉條例所陳述的威權統治者。

促轉會表示，蔣經國就任總統後，雖在形式上未如父親直接介入軍事審判，但為求政局穩定，其政府將黨外人士與「共匪」及海外台獨掛勾為三合一敵人，動輒以叛亂罪相繩，扼殺民主運動。任內仍有余登發案、蔡有全及許曹德案等政治案件；亦曾爆發江南案。美麗島事件後，也親自督導專案，日記中自陳欲對黨外人士「一網打盡之後，再做斬草除根之事」。

促轉會強調，蔣經國對憲政民主素養有限，視選舉為勞民傷財卻又不得不辦之舉。卻因順應社會壓力與國際因素解除戒嚴，被許多人當成民主推手。但林宅血案、陳文成案受害者，於案發前受到當局嚴密監控，蔣經國身居威權統治當局權力頂峰，卻在陳文成命案發生後重用涉案的警總總司令汪敬煦，可看出他為確保政權安定而阻撓真相揭露的意志。

促轉會說，「七海寓所」因是蔣經國之寓所，於2006年被指定為台北市定古蹟，指定理由頌揚蔣經國「進行解嚴與民主化」，在經濟與文化建設上卓有成就，卻對威權事蹟隻字未提。

促轉會表示，周遭土地房舍於2009年後，陸續由國防部無償撥用予台北市文化局，後經北市府BOT規劃為「經國七海文化園區」。園區整體與圖書館皆以蔣經國命名，未來若開放大眾參觀，已屬促轉條例第5條第1項所謂「公共建築或場所之紀念、緬懷威權統治者」之威權象徵，依法應予改名，或以其他多元方式處置。

促轉會表示，因該處屬於「命名空間」類的威權象徵，將發函北市府，建議應予改名或其他配套處置，並檢討相關文資指定理由。

促轉會建議，作為政府公共空間，與民間流傳多元歷史記憶不同，應彰顯自由民主憲政秩序的重要性，確認民主人權等價值，非僅從單一面向頌揚歷史人物，以達到「否定威權統治之正當性」、「記取侵害人權事件之歷史教訓」效果，深化民主。