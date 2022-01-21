春節將至，台南市長黃偉哲21日率市府團隊前往空軍第一戰術戰鬥機聯隊勞軍，並致贈加菜金、農產品玉井牛奶蜜棗給部隊，還送台南市籍的官兵每人1份人氣伴手禮，感謝國軍弟兄保家衛國的辛勞，並提前祝賀佳節愉快。

黃偉哲表示，今天他代表台南市187萬市民，表達最誠摯的感謝之心，因為再過不到1個禮拜就要進入過年連續假期，大家一方面很開心想要迎接接下來連續9天的假期，跟家人好好團聚，但另一方面也因為疫情的影響，大家心裡都有點惴惴不安；不過，在另一方面，市民朋友們從來不擔心，那是因為有國軍捍衛我們的領空、領土，所以市民朋友們一直心存感激，不會感到任何擔心。

黃偉哲指出，這段時間以來，不僅是在國際情勢上，還有區域戰略平衡上，都起了一些變化，但在台海、在台灣的防空識別區以及領空，都多虧了國軍弟兄平日精湛的演訓，以及在各自的基地、防區，都做好充分的訓練，能夠隨時應付保家衛國的需求。

黃偉哲認為，過年期間，弟兄們也都來自民間、來自台灣各地，每個人也都有家庭、家人，除了代表市民朋友感謝國軍弟兄們，也要感謝弟兄們的寶眷，能讓自己的家人，不管是演訓期間、還是戰備需求，都必須把任務放在最優先，犧牲跟家人團聚的時間。