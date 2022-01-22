七海寓所內陳列樣貌。（圖／王銘義攝）

七海寓所外觀。（圖／王銘義攝）

經國七海文化園區結合劍潭山及七海潭景色。（圖／王銘義攝）

出席經國園區開幕 蔡英文：每位總統的歷史定位應由人民決定

台北市政府和蔣經國國際學術交流基金會興建營運的「經國七海文化園區」、「蔣經國總統圖書館」，於今(22日)正式開幕，蔡英文總統、馬英九前總統、前副總統連戰、台北市長柯文哲、前台北市長郝龍斌都現身揭牌儀式，罕見同框引發外界注目。柯文哲事後在臉書寫下，也要肯定蔡總統願意參加這場開幕的用心，不要讓歷史人物的功過，成為割裂台灣的理由。

此場活動揭牌儀式由蔣經國國際學術交流基金會執行長朱雲漢院士、前台北市長郝龍斌、台北市長柯文哲、總統蔡英文、蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復、前總統馬英九、前副總統連戰、蔣經國長孫蔣友松一起將紅布往後拉，象徵揭牌。此次開幕典禮還有前副總統吳敦義、國民黨主席朱立倫、立委蔣萬安等人出席。

柯文哲在臉書說，經國七海文化園區空間強調人文與自然環境和諧共處，簡約建築設計與低碳工法，用大面積的植栽綠茵、波光粼粼的親水步道，令人心曠神怡，而七海寓所是蔣經國在台灣居住最久，也是目前唯一保存下來的住所，在2006年公告為市定古蹟，2014年台北市政府邀請民間參與公共建設，歷經七年整修興建，今天正式開幕。

柯文哲指出，我們盡量維持七海寓所的當年面貌，畢竟這裡曾見證過無數台灣近代驚滔駭浪的過程，新建的蔣經國總統圖書館，完整保存蔣經國時代檔案文獻資料，將之定位為21世紀漢學數位圖書館，將成為亞洲重要學術基地。至於開幕前夕，促轉會突然發文要求北市府要將經國園區改名，認為園區對威權事蹟隻字未提，還要檢討相關文資指定理由。柯文哲表示，必須要說，從台灣長遠的歷史來看，七海寓所做為名人故居，應該要忠實的保存。

同時柯文哲也肯定蔡英文願意參加這場開幕的用心，他說，不要讓歷史人物的功過，成為割裂台灣的理由，轉型正義真正的精神：我們有不同的過去，但是我們存在共同的現在，而我們願意走向共同的未來。