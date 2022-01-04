鄉林（5531）集團進軍彰化員林推出首案「鄉林圓頂」，在建築結構與地盤改良上，以媲美台北101大樓的七級耐震等級設計規劃。鄉林集團董事長賴正鎰強調，鄉林採用業界高標準，在地下室施工法與整體建築成本多花了近3億元，深開挖之連續壁工法、多做1312支地質改良樁及七級耐震結構，以「三道安全工序」強化大樓結構安全與提升居住品質，開創彰化大樓營造最高施工品質。

賴正鎰指出，因應台灣地處歐亞板塊邊界，建築物抗耐震設計更是不可或缺。鄉林所有建案基地絕對遠離斷層帶，選地之初即排除地震的直接威脅，並在建築設計之前，做好完善地質鑽探的分析資料，同時使用最好的鋼筋水泥等建材，如結構體水泥只用「台灣水泥」品牌，顧好大樓建築結構安全，並且重視開挖地下室的地底結構，採用高規格的施工法。

他說，擔任台灣省建築公會理事長時，曾聯合建築、結構、土木等專業人士，研究建築物抗震結構強化與耐震工法，當年即強力建議政府要趕緊修法，把建築法規的耐震規範，要從耐震四級，最高需要提高到耐震六、七級。而鄉林集團43年來，推出將近50個建案，住宅安全可說是鄉林社區最重要的標配。

鄉林建設副總經理方偉民也指出，員林新生路新案「鄉林圓頂」在防震抗震設計，下了一番功夫，董座賴正鎰要求建築師與結構技師，務必做到跟101大樓同樣的耐震七級設計，結構耐震設計配合建築立面造型，柱樑外露，室內格局方正，結構力學系統均勻對稱，通樑通柱，能有效減緩因地震或風力引起之搖擺，且通過台中市結構工程技師公會的結構審查，多一道專家審查，安全更有保障。

大彥工程顧問董事長、同時也是專業結構技師的張宏成表示，鄉林員林建案在整體設計上，除了連續壁工法外，還多打了1312支地質改良樁深入地表25米，每支樁的間距為1.6米到1.8米，最密的淨間距僅1米，以這麼高密度地樁體，可以大幅增加地盤土壤承載力，地基穩了、地上建築物才安全，「很佩服賴董事長為了住宅安全，願意在建築結構安全設計及施工等方面投入更高的成本。」