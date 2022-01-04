丹麥在上周發布的一項研究顯示，與Delta病毒相較，Omicron變種病毒更容易在已接種疫苗民眾身上規避免疫力，進而出現傳染。

病毒是透過多種原因而出現傳染，例如它在空氣中停留的時間、它能夠鎖住細胞、它能夠逃過人體免疫系統。

由哥本哈根大學、丹麥統計單位和丹麥血清研究所(SSI)進行的研究，對1.2萬個丹麥家戶進行調查，發現Omicron病毒感染率是Delta的2.7倍至3.7倍。而該研究成果尚未經受同儕審核。

研究人員說，研究證實，Omicron病毒的迅速擴散，主要可以歸因於病毒對免疫系統的規避性，而不是基本傳染力的增加。

研究還發現，不管面對何種變種病毒，已接種加強劑的民眾都比未接種者更不可能傳染病毒。

78%的丹麥民眾已接受兩劑疫苗，48%民眾更接受了加強劑，超過8成民眾已接種輝瑞/BNT疫苗。

SSI主管Tyra Grove Krause周一告知媒體，Omicron病毒似乎較不會造成重症。而雖然所有證據都顯示Omicron較Delta更為溫和，但是Omicron仍能對醫院系統造成壓力。Krause說，Omicron患者的住院率是Delta病患的一半。

丹麥的資料也顯示，去年12月因Omicron感染而住院的93名病患中，僅5人接受了重症照護。