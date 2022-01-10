2021年12月以來，Omicron席捲全球，拖累經濟復甦腳步，但美食-KY（2723）公布自結12月份合併營收達新台幣17.5億元，來到15個月以來新高，較去年同期增加1.4%，提前重返成長軌道。

展望後市，法人認為，儘管Omicron的後續影響仍不可輕忽，但觀察美食-KY疫情期間門市穩健的營收表現，樂觀預期85度C美國銷售成長的態勢可望延續，貢獻合併營收成長量能。

美食-KY的主要市場大陸與美國這個冬天並不平靜，COVID-19確診人數頻創新高，阻礙餐飲行業復甦，但美食-KY 12月營收反而異軍突起、逆勢創高，因此更加看好2022年美食-KY發揮外帶為主以及連鎖品牌的優勢，搭配推陳出新的產品與數位銷售，持續搶攻市場，擴大佔有率，增添營收動能。

在美國市場，傳播力更強的Omicron變種病毒影響，染疫確診人數持續攀升，單日甚至突破百萬，全國餐飲行業內用人數應聲下滑。美西更受到暴雪侵襲，多地交通受阻，影響民眾生活。即便如此，當地85度C買氣依舊，12月的門市日均來客數較前月份不減反增，帶動日均營業額成長，更明顯優於疫情前2019年同期的表現。因此，法人認為，儘管Omicron的後續影響仍不可輕忽，但觀察美食-KY疫情期間門市穩健的營收表現，樂觀預期85度C美國銷售成長的態勢可望延續，貢獻合併營收成長量能。

大陸入冬以來，COVID-19疫情多點發生，本土病例12月來到近兩年新高，當地病毒清零政策持續升級，對人員流動與消費場域嚴加管控。在民生消費難免受到疫情干擾的情況下，85度C仍未錯過一年一度的佳節商機，推出創意切片蛋糕組合，搭配期間限定的行銷活動，帶動來客數及客單價雙雙較前月份上升。儘管營收仍然低於去年同期水準，但12月的衰退幅度已較前月份收窄，法人持續看好85度C在當地消費放緩的環境下，穩定提升來客數及消費頻次，鞏固市場領導地位。

在台灣市場，85度C推出冬季暖心新品玫瑰拿鐵、玫瑰鮮奶茶、以及玫瑰奶茶，不論是堅果咖啡香氣或是清香茶味，搭配濃純鮮奶，結合玫瑰香氛芳，可望在這個冬天吸引咖啡控、奶茶控嘗鮮。同時，擁有百萬粉絲的卡娜赫拉小動物也光臨85度C，推出三款療癒小物加價購，包括富士山造型馬克杯、不鏽鋼造型保溫瓶、多功能摺疊桌墊組，限時限量，十二月下旬開放門市預購，可望在2022年初持續貢獻全台門市人氣及買氣。