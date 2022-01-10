發表在英國《自然通訊》(Nature Communications)的文章表示，或許普通感冒生成的抗體，也可以對新冠肺炎有一些保護作用。這似乎證明了新冠肺炎正在感冒化，也可能成為其他新冠肺炎疫苗的研發方向。

BBC報導，2020 年 9 月，研究人員募集了52 名尚未接種疫苗，但與被檢測出 Covid-19病毒陽性的家人一起生活的人。在為期28天的研究期間，有一半的人被傳染Covid-19，但還有半數的人仍然健康。調查發現，這些沒有被感染新冠病毒的人，他們血液中的記憶T細胞濃度頗高。

研究人員發現，這些人先前也有一些呼吸道症狀，也就是打噴嚏、流鼻水，但他們也確實並非Covid患者。也就是說，他們可能得的是普通感冒，而且是由冠狀病毒引發。

專家解釋，我們常說的「感冒」，其實是多種病毒都可能引發的上呼吸道疾病，而「冠狀病毒」就是會導致感冒的其中幾種病毒。目前學界發現可感染人類的冠狀病毒共有7種，其中有4種（人類冠狀病毒229E、人類冠狀病毒OC43、人類冠狀病毒NL63與人類冠狀病毒HKU1），會引發普通感冒，其他3種：SARS、MARS與SARS-COV-2，才是引發2003年非典型肺炎、2010年中東非典型胺炎與2019全球肺炎的病原。所以，感冒產生的抗體，對COVID-19也有一定程度效力。

但是專家也強調，感冒後的免疫時間很有限，不能因為自己得過感冒就以為獲得長期免疫，接種疫苗仍然是防疫的關鍵。

雷丁大學(University of Reading)的西蒙克拉克博士(Dr Simon Clarke)說：「千萬別以為得了感冒就可以免受 Covid-19 的侵害，因為會引發感冒的病毒很多，冠狀病毒僅佔感冒的 10~15%。」

不過，這項發現仍然很重要， 使科學家更瞭解人體的防禦系統是如何對抗病毒與感染，並有助於未來的疫苗開發。