日盛投信29日表示，展望2022年全球經濟持續擴張成長，股市仍具續漲空間，惟通膨升溫、美國升息在即，波動增加勢必成為上半年首要課題，回顧2019年疫情發生前的過去20年，可發現全球股市報酬最大的上漲波段主要發生在經濟復甦期與擴張期，反觀2022年要如何透過理財來迎戰波動升溫的多頭市場？建議可採用定期定額、甚至運用進階版的-「循環理財」投資方案，藉由更加紀律的投資機制，克服人性容易追高殺低的弱點，創造投資正循環。

日盛投信表示，國人針對定期定額已相當熟悉，累積今年以來（截至11月）定期定額扣款金額相對去年同期增幅高達34％，然而時序即將進入農曆年，倘若投資人獲得較大額的分紅或紅包收入，不妨運用「循環理財」讓投資更升級。「循環理財」主要訴求「長、定、抓」投資精神，長期累積，投資時間愈長，進場點的影響愈小，時間就是累積財富的最佳助力；定期投入，長期持有搭配定時投入，能平均持有成本，投資不怕買在高點；抓大趨勢，趨勢照亮投資，就不用理會短線市場的波動起伏。

日盛投信投資團隊表示，循環理財計畫投資法，就是一種母子基金投資概念，結合單筆與定時（不）定額優點，加入漲時停利與跌時加碼機制，透過紀律投資提高效率。而在此投資法中，母基金以風險承受度偏低為原則，建議選擇穩健型與保守型的資產配置；子基金為資產創造報酬來源，可選擇風險承受度偏高，積極型與穩健型的資產配置為首。

日盛投信投資團隊分析，舉例而言投資人先將一筆資金放在穩健型的母基金，如跨國組合平衡型或貨幣市場型基金，再由母基金每個月轉出約定的金額來投資波動度較高的子基金，例如，積極型的台股基金、越南基金等，或是穩健型的產業型基金及台股基金，藉由系統設定，投資人不需要每個月自己買進、贖回，只要透過電腦系統，就可以自動自母基金中自動做部分贖回後，轉申購子基金。這種方式在碰上黑天鵝或灰犀牛突襲，市場擴大震盪之際，除可降低可能的損失，市場反彈時，也不必擔心來不及參於獲利。