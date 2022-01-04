日盛投信4日表示，根據越南統計總局最新概算資料，預估2021年12月越南對外貿易金額為665億美元，月增6.4％，年增19.7％。累計2021年，越南貿易總額達6685億美元，年增1230億美元，強勁成長22.6%。邁入2022年，越南政府GDP的目標是同比增長6.0％-6.5％，加上刺激方案順利實施，在2020-2021年增長低基期因素下，今年越南GDP增長可望超過7％，中長期來看越股仍有行情可期，現在布局越股正逢時。

日盛投信投資團隊分析，越南11月投資人新增開戶數近22萬戶，為連續第9個月逾10萬戶整數大關，至2021年11月底戶數已達408萬戶，較2020年底的277萬戶成長131萬戶，成長率逼近5成，顯示越南股市的投資熱絡、證券交易戶數在越南在地投資人踴躍參與，更活化股市表現。再從交易量觀察，2021年統計至11月交易量已較2020全年成長128％，除超過1700億美元、更超越新加坡水準，資金行情促使越南胡志明證交所指數續創歷史高點、2021年報酬率35.73％，這股資金熱潮正開始。

日盛越南機會基金研究團隊表示，除了內資推升越股外，外資FDI流入不間斷，亦將是未來越股漲勢推手；根據越南計劃投資部報告，至2021年11月越南的外資直接投資（FDI）承諾金額已近265億美元、總額高於去年同期，FDI企業註冊增加投資的規模激增、達80億美元以上，相較2020年同期增長26.7％。

長期而言，分析越南人口結構，仍然是一個年輕的國家，享有豐厚的人口紅利，勞動力多為20-30歲的90年代後，甚至比中國更為年輕，且越南薪資水準不到中國四分之一，成本優勢突出，中國世界工廠之名已漸由越南取代，是外資眼中的小中國。越南具人口、地理優勢，加上防疫有成，有望加速崛起，提供越股最有利的下檔支撐，建議投資人伺機進場布局。