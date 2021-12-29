俄羅斯副總理Alexander Novak周三告知當地媒體RBC，俄羅斯相信北溪二號天然氣管最終將獲得必要的認證，並且開始營運。

該天然氣管從俄羅斯連接到德國，避開烏克蘭，走波羅地海海底。該管道已在今年九月完工，目前被閒置中，等待德國和歐盟監管單位的批准。

在目前俄羅斯與西方國家日益升高的緊張關係中，該計畫已經變得越來越政治化。由於俄羅斯擔心烏克蘭跟北約越走越近，俄羅斯可能會對烏克蘭採取軍事行動。但俄羅斯官方一直否認軍事企圖。

烏克蘭國家能源公司Naftogaz在上個月指出，北溪二號不會上線，它不符合歐洲法律。

在被問到俄羅斯是否有替代的B計畫時，Novak說，不考慮任何替代計畫，相信它將按照時間安排而啟動。

預計北溪二號的認證工作不會早於2022年上半完成。

Novak說，不希望對該計畫提出新要求。目前由於需求增加和供應不足，歐洲天然氣價格飆升，Novak也說，俄羅斯已準備好增加對歐洲的天然氣出口，但是要簽長期合約。而歐洲企業則是偏愛短期合約。