美女格鬥家Zenny黃偵玲以156公分身高、滿30歲之齡，被譽為「台灣第一位女性職業綜合格鬥(MMA)選手」，她不但才貌雙全且允文允武，時常分享練習書法及竹笛美技令人驚艷；昨(18)日她分享影片秀出驚人神技，竟用左右徒手爬布而上不用腳夾，雙臂神力驚呆一大票網友，紛呼：「妳可以去參加極限體能王了！」

黃偵玲昨(18)日分享影片秀神技，只見她穿著淡粉色長袖帽T配黑長褲、黃鞋，從訓練場的地面抓著布條攀援而上，厲害的是這組動作完全沒使用到雙腳！黃偵玲寫道：「爬布與爬單槓，如果不能用腳夾，大家覺得哪個較難呢？」她只用雙手抓布支撐體重，一路爬到天花板的高度再慢慢爬下，體能展現驚呆一大票網友。

黃偵玲迎接新年剪新髮型與可愛的雙刀合拍。（圖／臉書@Zenny Huang 黃偵玲）

網友看了瞪大眼睛表示：「爬布超難...我只會爬枕頭」、「好利害的手臂力」、「好像貓」、「單杠～～會滑」、「爬單槓較難嗎？（黃偵玲回覆：對呀）」、「妳可以去參加極限體能王大挑戰了」，對「極限體能王」的讚譽，黃偵玲則謙虛回說：「那個好厲害，還差很多，謝謝你的鼓勵唷」，展現她勤與粉絲互動的親和力。

剛出道的黃偵玲如猛虎出閘，曾使出連格鬥家都害怕的「脛骨絞」絕招，把佔優勢的菲律賓選手逆轉擊敗，她回憶：「那場比賽我本來快輸了，菲律賓選手勒住我的脖子，我幾乎不能呼吸，連裁判都問我要不要放棄，可是我不想輸啊！我硬撐著，發現她的手終於有點鬆動，於是我用盡全力翻身，在地板上壓制她，把小腿脛骨架在她的脖子上，裁判很快就判贏了！」黃偵玲有點小得意：「這招脛骨絞很難，聯盟歷史上只有兩位選手在比賽中用過。」

黃偵玲加入亞洲最大的綜合格鬥ONE聯盟，從台灣出發，到泰國、緬甸、菲律賓征戰，一出道就奪下5連勝，是耀眼新人。出道同年，她就對上戰鬥民族俄羅斯選手，比賽打得非常激烈，兩人不相上下，最後裁判抓起她的手，宣布黃偵玲獲勝時，令她興奮地在擂台上猛跳慶祝。

這兩年適逢新冠疫情，許多出國比賽選手行程受影響，但黃偵玲不放棄出國比賽機會，克服萬難忍受隔離檢疫的種種不便，於上(11)月飛赴阿聯酋阿布達比參加2021柔術世界錦標賽，雖然未能最終取得心目中滿意的佳績，但這份為國爭光的不懈奮戰精神早已感動無數粉絲。