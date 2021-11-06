女星小禎（胡盈禎）和前夫李進良有一個寶貝女兒Emma，無論在節目上和個人社群上，都能看出她有多寶貝Emma，尤其她已經13歲進入青春期，有更多事情要擔心；最近小禎在節目中聊到身為父母如何和小孩溝通性教育，她透露曾叮囑Emma交往絕不能傳私密照，沒想到被女兒奇葩回答打敗。

36歲小禎當年以胡瓜女兒身份受到關注，之後和前夫李進良感情事也常常成為話題，近年她已像父親一樣是個談吐風趣的主持人，近期在主持的節目《聽媽媽的話》中，分享父母對孩子的性教育，因為亞洲父母普遍對學齡前、孩童時期或青春期孩子，在兩性相關議題方面幾乎很難開口，她就曾遇到尷尬狀況。

最近小禎在節目中聊到身為父母如何和小孩溝通性教育，她透露曾叮囑Emma交往絕不能傳私密照，沒想到被女兒奇葩回答打敗。(圖/ 摘自《聽媽媽的話》YouTube)

因為Emma已經13歲，是個正值青春年華的少女，對男女感情關係也難免會產生好奇，小禎也認為這是很正常的事情，但現代科技發達3C產品普及，因此特別叮嚀Emma，「如果男生要求妳拍什麼東西給他，千萬不行」，深怕發生親密照外流的社會事件。

小禎女兒Emma聽完媽媽的話，表示認同也說不會做這個事情，但馬上吐出「我又沒奶給人家看」，讓小禎當下聽到超傻眼，心裡浮現OS「這是重點嗎？」，差點被女兒放錯重點打敗；不過，她覺得她想傳達的東西，Emma也有接收到，就沒有跟她多說，卻不免感慨現在和青少年溝通已經沒那麼簡單。