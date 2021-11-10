中市1所私立高中謝姓註冊組長，自2020年經營「註冊組長Adair」臉書粉專，發表「她被性侵的原因」文章指稱是因「穿的比較少」等言論引發撻伐，他竟自稱心理學專家，無執照竟在家開起心理諮商工作室，進行心理諮商輔導收費2500至3000元不等，經人舉發，台中地檢署偵結依違反《心理師法》將他起訴。

39歲的謝男是中市1間私立高中的註冊組長，自2020年經營「註冊組長Adair」臉書粉專，自稱是心理學專家，在中市南屯區住處開起諮商工作室，利用粉專刊登提供心理諮詢或治療等訊息，網友私下以電話、電子信件聯繫。

諮詢民眾先匯款2500元至3000元不等費用，再約進工作室晤談諮詢，謝男對遭性侵、自傷及創傷等精神疾患與心理議題個案進行輔導、建議，其中，還有家長帶女兒來心理諮商、張姓民眾還捐獻6600元，透過網路向謝男諮商。

謝男在去年10月間於粉專發表「她被性侵的原因」文章，描述1名遭下藥性侵的女高生向他求助的故事，他分析指出「兇手選擇性侵這位女性」，「是因為穿的比較少」。他並分析，社會上充斥著隱性的罪犯，要攻擊你的時候，是用他們的「動物性」，「動物性」與女性穿著有犯罪觸發的關係；臨時性攻擊事件永遠都取決於「時間」與「衣著」兩大關鍵，時間越晚與衣著越清涼，代表某種程度的「可被侵犯」意願等語。

謝男發文被網友罵翻，批評是在檢討受害者，還有多名民代出面批評，延燒成為「炎上」事件，事後，「註冊組長Adair」將文章刪除，但遭爆料並沒有相關證照，卻開設營利性質的心理諮詢工作室。

網友向台中市政府告發，經台中市衛生局稽查後，函送台中地檢署偵辦，檢察官以臉書粉絲團的文章資料及工作室預約、心理晤談紀錄表等事證，認定謝男違反《心理師法》，將他起訴。