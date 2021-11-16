台中日前發生宋姓男大生，遭開瑪莎拉蒂3名惡少，打至顱內出血昏迷，震驚全國，風波還沒結束，前天又傳出南屯區店面遭人潑漆，台中市議員陳世凱今日在議會質詢砲轟台中治安事件頻頻，不只引發全國關注，民眾出門也感到相當不安心，陳世凱詢問警察局長蔡蒼柏11月是否有槍擊案發生？蔡蒼柏強調：「我沒有接到報告」。

陳世凱抨擊說，台中市在11月初發生一起槍擊案，但在警方提供的資料裡卻毫無蹤跡，台中市警察局是不是被罵怕了，想要用不提供資料，這樣的消極辦法來逃避責任。針對市警局提供的槍擊案件簡述，去年迄今發生的案件只統計到九月，11月初就發生兩件槍擊案件，但在資料上卻看不到相關的資訊。

陳世凱質疑警方，是沒有掌握相關資訊，還是刻意漏列，美化整體治安數字？，副市長上午備詢時竟稱：「一般的事我不知道」；市警局長蔡蒼柏處於狀況外，這種傲慢態度要怎麼使台中治安變好，又要如何讓人民安心？

台中市第六分局強調，本月11日接獲35歲李姓男子涉嫌持有槍械情資，立即成立專案小組並報請台中地檢署指揮偵辦，隔天迅速持拘票在沙鹿區將李嫌拘提到案，起出改造手槍1把、子彈9顆及安非他命1包等證物；經查擁有毒品及槍砲等刑案紀錄的李嫌，疑為防止在毒品交易過程中遭黑吃黑才會擁槍自重。

警方表示，訊後全案先依槍砲及毒品罪嫌送辦；經清查110報案系統，最近確實無相關開槍報案紀錄，李嫌是否有涉及開槍案件及槍枝來源，警方擴大深入追查中。

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