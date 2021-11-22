證交所表示，台開（2841）之前因有簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告，暨發生存款不足金融機構退票情事，其上市有價證券業經列為變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式在案，11月19日再次發生退票，金額為207萬餘元。

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