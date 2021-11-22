台開再次發生退票 金額207萬元 18:472021/11/22 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，台開（2841）之前因有簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告，暨發生存款不足金融機構退票情事，其上市有價證券業經列為變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式在案，11月19日再次發生退票，金額為207萬餘元。 國內原物料漲 新竹縣竹東行政中心增經費很棘手 北市連3起疫苗誤打 最高罰25萬 營收預算減少 台酒將淘汰虧錢產品 傳中國與立陶宛斷交 外交部：台立雙方友誼強健 #台開 #退票 #證交所 #因有 #簽證會計師 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 集保主辦臺灣少年足球賽熱血開踢 10:552021/11/22 財經 三鶯線工安意外 新北重罰84萬 04:102021/11/22 地方新聞 《電纜股》中電處分樹谷園區土地Q4入帳 貢獻每股0.9元 16:482021/11/22 財經 台股平盤整理 新台幣連三升 16:402021/11/22 財經 外資讚台股 明年越萬九 04:102021/11/22 財經要聞 超商總公司下令「大夜不提醒戴口罩」 鄉民轟：政府無能人民自救 08:232021/11/22 社會 《台北股市》台股氣焰再起 上周外資加碼11.8億美元 16:482021/11/22 財經 超商店員勸戴罩遭攻擊已5起 王婉諭：社會安全網充滿破洞 13:122021/11/22 政治 台中海線掀土地搶購潮 推案爆量逾6000戶 16:052021/11/22 財經 財經熱門新聞 中研院學者：台灣增加天然氣發電是條死路 - 財經 - 旺報 這6檔被投信炒到山頂 小心有人開賣股第1槍 - 財經 斷鏈危機！超級富豪也哭了 2大超狂豪奢商品買不到 - 財經 力積電承銷價49.88元 每張申購潛在獲利逾2.4萬元 - 財經 蔣爸閃離中芯首發聲 爆美中對戰下…晶圓代工剩2條路 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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