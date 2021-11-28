高雄46歲蔣姓女子26日到苓雅區台北富邦銀行臨櫃提款250萬元，準備投資房地產及鋼鐵產業，但蔣女提款金額龐大，引來行員關心並詢問用途，蔣女稱友人向他說明只要投入250萬元，短短3個月就能獲利息150萬元，由於投資公司的合約及相關文件過於簡陋，被行員識破是「假投資真詐騙」的手法，立即通報警方到場協助，才成功守住蔣女存了5年的積蓄。

高市警苓雅分局成功路派出所26日12時45分許接獲轄內台北富邦銀行報案稱，蔣女欲在臨櫃提領250萬元鉅額，經行員了解，蔣女提款是為了從事房地產及鋼鐵產業投資，一聽之下驚覺有異，擔心蔣女遭受詐騙，便立即通報警方前來協助。

警方到場後，蔣女向員警說明，朋友告知她只要投入250萬元投資房地產及鋼鐵產業，短短3個月就能拿回利息150萬元，警方及行員聽聞後，直覺在短時間內能有如此高額的獲利，極有可能是詐騙手法。

但蔣女仍陷於詐騙圈套當中，無法相信自己遭騙，便拿出與投資公司簽約的合約及相關文件，經警方及行員詳細檢視相關文件後，發現資料文件過於簡陋，且該投資公司為了避免蔣女遭銀行行員及警方關懷阻攔提款，還替蔣女準備相關投資契約文件資料讓她帶到銀行，藉以取信行員及員警。

確認是詐騙案件後，經過行員、警方不斷勸導，蔣女才暫時放下投資慾望，而蔣女離開銀行後，再次至成功路派出所向警方釐清類似的投資案手法，經警方二度向蔣女說明後，蔣女更確信自己遇到投資詐騙，也慶幸有行員、警方的協助，才讓她守住5年辛苦存來的250萬元積蓄。