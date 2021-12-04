北市一名王姓婦人，日前接到陌生人突然加她好友，對方自稱是投資理財顧問專家，聲稱有高額獲利、穩賺不賠，且免手續費，可幫王婦投資股市，要求王婦匯款至指定帳戶，王婦不疑有他，到銀行準備以現金存款的方式匯款10萬元至指定帳戶，行員察覺有異趕緊通報警方，才及時聯手阻止王婦遭詐。

內湖分局大湖派出所員警姚念志、余德謙日前擔服巡邏勤務時，接獲中國信託銀行東湖分行行員通報有民眾疑遭到詐騙，兩員立即趕赴現場。

行員先詢問王婦該帳戶若是用來投資股票，怎麼會是私人帳戶？員警到場了解後，向王婦解釋這是常見的假投資詐騙手法，在警方及行員合作勸說之下，王婦才打消匯款念頭，當場將匯款單撕掉，對警方及行員積極協助，保住自己的積蓄深表感謝。

警方表示，詐騙集團經常以投資高獲利名義吸引被害人匯款，尤其投資顧問公司欲投資的款項，絕對不會匯到個人帳戶，且簽立合約必定會是在辦公室內，而非口頭協議，提醒民眾不要輕易相信陌生人投資高獲利的說詞，遇到疑似詐騙電話應撥打反詐騙諮詢專線165查詢，或撥打110報案。