大S（徐熙媛）和汪小菲（現名：汪少菲）在22日宣布離婚，和平終結10年婚姻，雙方未來將共同撫養一對子女長大，大S和汪小菲恢復單身後都很低調，不過汪小菲的媽媽張蘭今（28日）卻開直播驚吐，汪小菲和「黑人」陳建州曾因政見不同爆發口角，張蘭激動稱兒子被黑人掐脖暴打，對此，汪小菲稍早則在微博否認此事、並向陳建州道歉，強調雙方沒有因立場發生爭執。而張蘭稍早則改口，表示是阿姨認錯人了「蘭姐道歉，謝謝大家，不要再發酵了」。

張蘭稍早在直播中驚吐，汪小菲和陳建州曾爆發口角，張蘭指著自己腦袋說「（指汪小菲和陳建州）因為價值觀不同，按在地上打，阿姨給我夜裡2點鐘打電話，說不要命了、不得了了，汪小菲被黑人在家裡按在地下掐脖子、要打死人了」，張蘭說到激動處還眼眶泛淚、語氣哽咽。

汪小菲微博全文。（圖／取材自汪小菲微博）

面對張蘭驚人爆料，汪小菲稍早在微博否認此事，並發文向陳建州道歉「在這兒我向黑人陳建州鄭重道歉，家人的一句話給你帶來不好的困擾」，汪小菲強調，他和陳建州是很好的朋友「范范也是很好的姐妹，我們並沒有因為任何價值觀和立場的問題發生過爭執。資訊不對稱導致家人的誤解。實在抱歉。再次和黑人道歉。」

而張蘭稍早則改口，表示是阿姨認錯人了「剛才阿姨也給我來電話了，說他認錯人了，那我們此事就此不再發聲了，蘭姐道歉，謝謝大家，不要再發酵了」，希望能為風波止血。

張蘭改口稱認錯人，並對此發聲道歉。（圖／取材自微博）

雖然大S和汪小菲離婚震驚娛樂圈，不過雙方恢復單身後都很低調，大S大器祝福汪小菲，希望男方永遠過得比自己好，而汪小菲則沒公開談離婚一事，他的微博都PO餐廳營業資訊，把重心放在事業上。